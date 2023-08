Martedì, giovedì e sabato di questa settimana, per consentire il montaggio e la presenza del palco

In occasione di Imola in musica, partita con il concerto all’alba di domenica mattina e in programma fino a domenica 3 settembre, il mercato ambulante di piazza Matteotti verrà spostato temporaneamente in viale Dante.

Lo spostamento avverrà a partire dal mercato di domani, martedì 29 agosto e proseguirà sia per quello di giovedì 31 agosto che di sabato 2 settembre. Si rende necessario al fine di consentire il corretto montaggio di tutte le attrezzature previste, il collaudo e permettere le prove necessarie per lo svolgimento degli eventi.

Nel complesso, a spostarsi martedì 29 agosto sono 30 posteggi ambulanti più 3 banchi fiori, giovedì 31 agosto 26 posteggi ambulanti più 3 banchi fiori e sabato 2 settembre 31 posteggi ambulanti più 3 banchi fiori.