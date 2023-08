I migliori studenti di Emilia-Romagna e Marche si allenano a Sasso Marconi in vista delle prossime Gare Internazionali della Fisica

Sino al 2 settembre 2023, il Cenacolo Mariano di Borgonuovo a Sasso Marconi ospita la Scuola Estiva di eccellenza per studenti delle Superiori organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale “Fisica e Scuola” di Bologna e dalla Fondazione “Giuseppe Occhialini” di Fossombrone.

Giunta alla XV edizione, la scuola ha lo scopo di preparare alcuni tra i più brillanti studenti di Emilia-Romagna e Marche al prestigioso appuntamento delle Olimpiadi Internazionali della Fisica, una competizione individuale fra studenti che si basa sulla capacità di risolvere problemi teorici e prove pratiche di fisica: alle Olimpiadi, in programma il prossimo anno, a luglio, a Teheran (Iran), prenderanno parte oltre 80 Paesi di tutti i continenti.

La Scuola di eccellenza di Borgonuovo coinvolge 32 studenti, 18 ragazze e 14 ragazzi che, per una settimana, con l’aiuto di una quindicina di insegnanti che si alternano nelle diverse giornate, si allenano per affrontare gli argomenti più importanti della fisica con lezioni, esercizi, prove pratiche ma anche giochi in cui la creatività è l’ingrediente fondamentale per superare gli ostacoli.

Non solo esercizi ed esperimenti caratterizzano le attività dello stage ma anche un programma di promozione allo studio universitario in ambito scientifico.

Nella mattinata di mercoledì 30 agosto gli studenti saranno ospiti del Centro di Ricerca ENEA al lago Brasimone, uno dei poli di eccellenza a livello nazionale e internazionale dedicato allo sviluppo delle tecnologie nei settori della fissione di quarta generazione e fusione nucleare a confinamento magnetico. La visita offrirà non solo l’opportunità di vedere alcuni impianti sperimentali su questo tipo di studi, ma anche conoscere alcuni progetti innovativi recentemente avviati nel campo della salute, come quello sulla produzione di radiofarmaci e sulle nuove applicazioni di radiazioni ionizzanti nella diagnosi oncologica e nella radioterapia, e quello nel campo del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide con la cura degli aspetti logistici per le spedizioni italiane.

Vista la vicinanza tra luoghi natali di Guglielmo Marconi e la sede della scuola estiva, non poteva mancare una visita guidata al museo “Guglielmo Marconi” di Villa Griffone (in programma sabato 2 settembre) e la partecipazione a un laboratorio di esperimenti didattici sulla storia dell’elettricità, sull’elettromagnetismo e sulle telecomunicazioni.