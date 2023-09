E anche il Municipio strizza l’occhio all’efficientamento energetico con fondi del Pnrr

A Dozza è pronta a partire la nuova era dell’illuminazione pubblica. Il mese di settembre coinciderà, infatti, con il via alla gestione del servizio, tramite project financing, da parte della ditta Aldrovandi Srl di San Lazzaro.

Si tratta di una innovativa forma di cooperazione tra settore pubblico e privato, con allocazione dei rischi anche a carico dell’operatore, in grado di generare entrate sufficienti a remunerare l’investimento effettuato. Calano così i costi annui a carico del municipio con accordo di affidamento per 15 anni.

Dopo il censimento di primo livello della rete dozzese, che ha evidenziato la necessità di riqualificare ben 1241 punti luce, il nuovo gestore svilupperà una mirata programmazione di manutenzione, efficientamento energetico e restyling dell’impiantistica in area comunale. Si andrà dalla fornitura di energia elettrica allo sviluppo delle fasi di manutenzione programmata, periodica e preventiva, correttiva e straordinaria della rete. Senza dimenticare la fornitura dei materiali di uso e consumo, mezzi, attrezzature, strumenti e quanto necessario a garantire la qualità dei servizi e la progettazione, il finanziamento e l’esecuzione di interventi per la messa a norma e in sicurezza degli impianti. Con un occhio di riguardo all’ammodernamento tecnologico, in particolar modo per quanto riguarda la sostituzione degli attuali apparecchi con quelli efficienti a led, e riqualificazione energetica dei dispositivi con conseguente riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e il contenimento del consumo energetico. Spazio perfino all’analisi illuminotecnica degli impianti, in base alla loro localizzazione su strade, piazze e parchi, per determinare le effettive esigenze di illuminamento minimo.

Un cronoprogramma chiaro: massimo 90 giorni per la sostituzione di tutti i corpi illuminanti esistenti con nuovi a matrice led ad esclusione di quelli del centro storico e della Rocca per i quali occorreranno non più di 120 giorni. Stesso tempo per la realizzazione di nuovi impianti mentre per quadri elettrici e linee di alimentazione da sostituire serviranno un massimo di 180 giorni dall’affidamento dell’appalto. Tra le novità anche l’attivazione di un call center dedicato all’attività di raccolta delle richieste di intervento: segnalazioni di anomalie, reclami, solleciti e informazioni in genere da parte degli utenti. Criticità che il nuovo gestore dovrà prendere in carico e risolvere con tempi definiti come garanzia al cospetto dell’ente e della comunità. Responsabile del call center è il Sig.Marco Aldrovandi e per la segnalazione dei guasti sono attivi la mail utec@aldrovandisrl.com e il numero verde 800 692 269 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14. Utile anche il numero di messaggistica su WhatsApp h24: 328.3010952.

Il tutto con la supervisione di un Sistema Informativo Gestionale, a supporto dei servizi erogati, con l’obiettivo di blindare disponibilità e rintracciabilità nonché la possibilità di elaborare dati e informazioni con modalità sicure e in tempi brevi. Tutti i dati raccolti, poi, saranno messi a disposizione dell’amministrazione così come la nuova costituzione di un’anagrafica tecnica degli impianti che verrà tenuta in costante aggiornamento.

Ma non è tutto. A metà del mese di settembre, infatti, prenderanno il via anche i lavori per l’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza presso la sede municipale di via XX Settembre. Opere, dal costo complessivo di 70mila euro, finanziate completamente con fondi dell’Unione Europea ‘Next Generation Eu’ del Pnrr. Già, perché il Comune guidato dal sindaco Luca Albertazzi è risultato idoneo all’assegnazione del contributo per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di miglioria del risparmio energetico. Il progetto esecutivo è già stato redatto dalla società Gp Service Srl di Imola, dopo un’attenta analisi condivisa con gli uffici della Sovrintendenza di Bologna trattandosi di edificio di rilevanza storica, con le lavorazioni da completare entro il corrente anno.

“Siamo pronti a dare il via ad un’operazione di partnerariato responsabilizzato che mette al centro il mantenimento in efficienza degli impianti e l’assicurazione di una manutenzione più efficace – spiega il sindaco Luca Albertazzi -. Con particolare sensibilità alla tematica ambientale, dogma vincolante alle latitudini dozzesi. Servizi moderni e nuovi investimenti che puntano al risparmio energetico. A regime, infatti, è prevista una riduzione di 271386 Kilowattora annui, pari al 61 per cento in meno rispetto ad oggi e alla diminuzione di 98 tonnellate di CO2 emesse ogni anno”. Non solo. “Un altro passo importante compiuto dalla nostra amministrazione per concretizzare uno dei punti fondanti del nostro programma di mandato come da impegni presi con la cittadinanza durante l’ultima campagna elettorale – conclude il primo cittadino -. L’efficientamento energetico e ammodernamento del comparto luci del municipio, che saranno realizzati totalmente con fondi europei Pnrr, sono un’ulteriore testimonianza della direzione intrapresa da tempo dalla nostra politica. Migliorie, tutela ambientale e contenimento dei costi a beneficio della collettività”.