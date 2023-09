I Carabinieri della Stazione di San Pietro in Casale hanno denunciato un 14enne e un 15enne per rapina in concorso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.

La denuncia è scaturita al termine di un’indagine avviata il 21 maggio 2023, quando la madre di un ragazzo di anni 11 aveva denunciato ai Carabinieri di San Pietro in Casale che nel pomeriggio del giorno precedente, il figlio e un amico di quest’ultimo, anche lui di anni 11, erano stati rapinati al Parco della Carrucola da due ragazzi più grandi, di cui uno con indosso una borsetta griffata che, dopo averli minacciati, li avevano costretti a svuotare le tasche, impossessandosi di pochi spiccioli (circa 2 euro) e fuggendo subito dopo in direzione della stazione ferroviaria situata nelle vicinanze.

Tanto spavento per i due bambini che fortunatamente non avevano riportato lesioni fisiche. Grazie alla descrizione accurata dei fatti e all’analisi delle telecamere di sorveglianza pubblica installate in zona, i Carabinieri sono riusciti a risalire all’identità dei presunti autori del reato: il 14enne e il 15enne, denunciati per rapina in concorso.