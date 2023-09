E’ successo ad Alto Reno Terme dove tre ragazzini hanno sottratto degli oggetti da un’auto dopo averne frantumato il finestrino

I Carabinieri della Stazione Alto Reno Terme hanno denunciato un 15enne e due 16enni per furto aggravato in concorso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.

E’ successo nella notte del 31 agosto 2023, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Vergato hanno ricevuto la telefonata di un’automobilista che riferiva di aver subito un furto, specificando che qualcuno, dopo avergli infranto il finestrino della sua auto parcheggiata, marca Audi, modello A1, gli aveva rubato una felpa, un giubbotto, un cappello e il carica batterie dello smartphone.

Grazie alla descrizione accurata della refurtiva, i Carabinieri si sono messi alla ricerca dei presunti autori del reato e poco dopo hanno identificato i tre minorenni nelle vicinanze, due dei quali indossavano gli indumenti asportati all’automobilista, mentre il terzo consegnava spontaneamente il carica batterie che aveva nel marsupio.

La refurtiva è stata recuperata dai Carabinieri e restituita al legittimo proprietario, mentre i tre ragazzi sono stati accompagnati in caserma e affidati ai rispettivi genitori, nel caso del 15enne e di uno dei due 16enni, mentre l’altro 16enne, domiciliato in una comunità per minorenni, è stato affidato al suo tutore.