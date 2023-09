La visita di sindaco e vice sindaco in un nido e in una scuola dell’infanzia comunali e privati convenzionati per portare simbolicamente a tutti il saluto e l’augurio di buon anno educativo

Questa mattina, giorno di avvio dell’anno educativo per tutti i nidi d’infanzia comunali e privati convenzionati e per tutte le scuole dell’infanzia comunali e paritarie, come da tradizione, il sindaco Marco Panieri e il vice sindaco ed assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari, si sono recati in visita in un nido e in una scuola dell’infanzia comunali e privati convenzionati per portare simbolicamente a tutti i bambini e bambine, al corpo educativo e al personale tutto dei servizi 0/6 imolesi il saluto e l’augurio di buon anno scolastico.

Nello specifico, hanno fatto visita al nido d’infanzia e alla scuola dell’infanzia comunali “Fontanelle” e a seguire al nido d’infanzia e alla scuola dell’infanzia Oasi di Santa Teresa, che proprio nel 2023 ha celebrato il 70.o anniversario della sua preziosa attività educativa rivolta alla città.

“Investimenti, manutenzioni, progetti: dare il giusto valore al tema educativo è fondamentale per il futuro della città. Lo abbiamo fatto con l’innalzamento da 12.000€ a 17.000€ del livello ISEE per le agevolazioni sui servizi scolastici, con gli oltre 90 posti in più negli asili nido rispetto al 2020, con l’ammortamento dell’adeguamento ISTAT da oltre l’11% al 7,5%, con il cofinanziamento a fondi regionali per abbassare del 40% le rette al 70% dei nuclei familiari che hanno figli iscritti al nido. Oggi monitoriamo con attenzione l’andamento di alcuni cantieri relativi all’edilizia scolastica e con questa visita intendiamo sottolineare il valore della funzione educativa per la nostra comunità. È fondamentale per il futuro della città e occorre l’impegno di tutti. Buon inizio anno” hanno detto il sindaco Marco Panieri e il vice sindaco e assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari.

Complessivamente nei nidi d’infanzia la riapertura di oggi ha riguardato 672 bambini e bambine, così distribuiti: 332 nei nidi comunali, 299 nei privati convenzionati e 41 nei privati non in convenzione.

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, relativa al segmento 3/5 anni, oggi hanno aperto le 22 sezioni comunali, per ospitare oltre 500 bambini e bambine, e le 18 sezioni paritarie, nelle quali saranno accolti quasi 400 bambini e bambine, mentre le 25 sezioni statali, che ospitano circa 520 bambini e bambine riapriranno il 15 settembre, come da disposizioni ministeriali e da calendario regionale, che vedono in quella data l’avvio dell’attività educativa e didattica in tutti gli istituti statali, di ogni ordine e grado.