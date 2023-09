Prevista la consegna nelle zone artigianali e industriali del territorio comunale

Prende il via un adeguamento dei servizi di raccolta rifiuti con l’obiettivo di migliorare quantità e qualità della raccolta differenziata, e recuperare e riciclare quanta più materia possibile a salvaguardia dell’ambiente. Questa novità, che integra e completa la riorganizzazione dei servizi comunali avviata negli anni scorsi, rafforzerà le buone abitudini sulla separazione dei rifiuti, contribuirà alla loro riduzione e darà nuovo impulso alla raccolta differenziata, consentendo di recuperare sempre maggiori quantità di carta, plastica organico, vetro e ridurre la quantità totale dei rifiuti prodotti.

Le novità sono previste dalla gara per la gestione dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Bologna che Hera si è aggiudicata alla fine del 2021 in un raggruppamento temporaneo di imprese insieme alla società cooperativa Brodolini e il Consorzio Ecobi, tramite gara ad evidenza pubblica da parte di Atersir (Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti).

Le modifiche al servizio di raccolta coinvolgeranno le zone artigianali e industriali di Castel San Pietro Terme dal 16 ottobre. La consegna a domicilio del kit inizierà il 20 settembre.

Complessivamente sono interessate dal progetto circa 600 utenze, di cui 280 non domestiche.

Come funziona la consegna del kit per la nuova differenziata

Alle utenze delle zone artigianali e industriali, già servite con il porta a porta, saranno distribuite le seguenti dotazioni:

· Indifferenziato: bidoncino da 30 litri da esporre;

· Organico: pattumella da 10 litri per sottolavello, sacchi compostabili e bidoncino da 25 litri da esporre;

· Carta e Cartone: sacchi azzurri;

· Plastica e Lattine: sacchi gialli;

· Vetro: bidoncino da 30 litri da esporre;

· Guida alla raccolta differenziata e volantino raccolta amianto (solo alle utenze domestiche).

Dal 20 settembre inizierà la consegna a domicilio del kit della nuova raccolta differenziata agli utenti delle zone artigianali e industriali di Castel San Pietro Terme. La consegna sarà effettuata direttamente a casa da personale incaricato da Hera, riconoscibile dalla pettorina indossata e dal cartellino nominativo. Il kit è gratuito: in nessun caso gli operatori possono accettare denaro. In caso di dubbio, si può chiedere conferma del nominativo al servizio clienti Hera 800.999.500, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.

Il kit deve essere consegnato al titolare della tassa rifiuti o a un suo delegato. Il modulo della delega arriverà in tutte le buchette della posta in questi giorni, insieme a una lettera che spiega le novità.