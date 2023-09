Sono cinque gli appuntamenti in programma in città

Anche Imola è protagonista di Italian Motor Week, la manifestazione organizzata da ‘Città dei Motori’, la rete Anci che associa quaranta Comuni del ‘Made in Italy’ del settore, promotori del turismo motoristico, valorizzando luoghi e personaggi legati al mondo delle due e quattro ruote. Sono più di cento gli eventi organizzati in tutta Italia da sabato 9 a domenica 24 settembre, cinque dei quali si svolgono nella nostra città e vedono il Comune in pole position nell’organizzazione e patrocinio.

Nella IMW sono coinvolti brand del settore, oltre venti tra musei e collezioni private aperte al pubblico, con in testa i musei Ferrari di Modena e Maranello; gli autodromi nazionali di Monza e Imola, siti-simbolo della storia dell’industria italiana come il Lingotto, città dove nascono veicoli commerciali e da lavoro, vetture, supercar e miti mondiali come la Vespa. Nel programma anche Comuni e luoghi che hanno dato i natali a leggende dello sport e dell’industria come Enzo Ferrari, Tazio Nuvolari, Ferruccio Lamborghini, Achille Varzi o Corradino D’Ascanio.

“Per questo evento siamo certi che la città sarà attrattiva per i turisti che amano i motori e la loro storia. Il nostro programma racconta l’anima polifunzionale dell’Autodromo e della città – commentano il sindaco Marco Panieri e l’assessore all’Autodromo Elena Penazzi -. Si va dalla 45esima edizione della mostra mercato Crame, al convegno sulla intelligenza artificiale e smart mobility, dalle parate Alfa Romeo, Cinquecento e le auto storiche del Gran Premio Nuvolari, per concludere con Imola Green, grande evento sulla mobilità sostenibile ed elettrica. E’ importante il sostegno dei partner istituzionali e del Ministero del Turismo, che ha rimarcato quanto il mondo dei motori sia uno dei perni dell’economia italiana e fondamentale per l’export e per l’immagine dell’Italia nel mondo: Imola, inserita nel contesto della Motorvalley, è la vetrina ideale per dare valore a questo comparto. Non solo con gli eventi internazionali, ma anche attraverso eventi come la Italian Motor Week”.

Le iniziative organizzate a Imola: Crame, mostra scambio (9-10 settembre) all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari; convegno intelligenza artificiale e smart mobility tecnologie, infrastrutture e regole per la mobilità di domani (12 settembre) all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari; raduno Club Alfa Romeo Duetto delegazione Emilia & Romagna (15-16 settembre) Rocca Sforzesca e Autodromo Enzo e Dino Ferrari; Gran Premio Nuvolari (17 settembre) Piazza Matteotti e Autodromo Enzo e Dino Ferrari; Imola Green – Mobilità Sostenibile (22-23-24 settembre) Autodromo Enzo e Dino Ferrari.