Alla cerimonia ha partecipato anche una delegazione imolese

Si è svolta a Mantova, nelle adiacenze della stazione ferroviaria, la cerimonia a ricordo del sacrificio del capitano di artiglieria Renato Marabini, imolese, medaglia d’argento al V.M., caduto il 9 settembre 1943 mentre si opponeva eroicamente all’ingresso delle truppe tedesche nella città lombarda.

Alla cerimonia, organizzata dall’Anpi di Mantova, insieme al Comune di Mantova, in occasione dell’80° anniversario degli eventi che, anche in quella città e in quella provincia, diedero il via alla guerra di Liberazione, sono intervenuti anche il vice sindaco di Imola, Fabrizio Castellari, insieme al gonfalone della città, e una delegazione dell’Anpi Imola.

La commemorazione ufficiale è stata tenuta dallo storico prof. Carlo Benfatti. dell’ANPI di Mantova.

“E’ stato molto toccante riscoprire che davanti alla stazione di Mantova un monumento e una targa ricordano un cittadino imolese. E’ stato commovente ascoltare la lettera che la figlia Paola, oggi 82enne, ha scritto per l’occasione al padre, caduto sotto il fuoco dei soldati tedeschi quando lei aveva appena 2 anni. Ucciso in combattimento il 9 settembre del 1943, esattamente 80 anni fa, il giorno dopo la firma dell’armistizio, in quanto come tanti altri militari italiani aveva rifiutato di aderire a ciò che rimaneva della drammatica pagina del fascismo, unendosi invece alla popolazione italiana che chiedeva libertà e democrazia” commenta il vice sindaco Fabrizio Castellari.

“Renato Marabini, medaglia d’argento al V. M., si aggiunge alle altre medaglie imolesi che hanno contribuito a scrivere da Imola e dal suo territorio una pagina fondamentale della Resistenza italiana. Renato Marabini è un imolese di cui essere orgogliosi, 80 anni dopo esattamente come allora e, anzi, a maggior ragione oggi, con il pensiero rivolto alle generazioni future” aggiunge Castellari, che conclude “ringrazio il Comune e l’Anpi di Mantova e tutte le forze dell’ordine locali intervenute alla cerimonia e l’Anpi Imola, che insieme al Comune, ha composto la delegazione imolese”.