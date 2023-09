Il sindaco Marco Panieri gli ha donato la riproduzione in ceramica della mappa di Imola disegnata da Leonardo da Vinci

“Accogliere il Generale di Squadra Aerea Alberto Biavati, Comandante della Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare, nella sua città è una grande emozione. Nonostante la lontananza, ha continuato a coltivare un legame profondo con Imola e la sua comunità. Siamo orgogliosi per il servizio che il Generale quotidianamente svolge con professionalità e dedizione per il nostro Paese. Abbiamo voluto accoglierlo nel Palazzo Comunale, con la musica di una delegazione della Banda della Città di Imola, per consegnargli un riconoscimento doveroso, che possa rappresentare a nome di tutti una relazione di stima e affetto”. Con queste parole il sindaco Marco Panieri ha aperto la cerimonia di consegna di un riconoscimento al Generale di Squadra Aerea Alberto Biavati, Comandante della Squadra Aerea svoltasi questa mattina nella Sala del Consiglio comunale, nel cuore della città.

Il sindaco Panieri ha donato al Gen. S. A. Alberto Biavati la riproduzione in ceramica della mappa della città di Imola disegnata da Leonardo da Vinci, nel 1502. Un dono che testimonia il forte legame con la città e mette in luce anche una delle eccellenze del territorio, in quanto la riproduzione è realizzata dalla Cooperativa Ceramica d’Imola, come omaggio al genio leonardesco.

La motivazione recita: “Al Generale di Squadra Aerea Alberto Biavati, Comandante della Squadra Aerea, per il prezioso servizio che ha reso e che rende ogni giorno al nostro Paese, nell’arco di una prestigiosa carriera, che lo ha portato ai vertici dell’Aereonautica Militare, grazie alle sue eccezionali capacità professionali e doti umane, dando lustro alla sua amata città natale, con la costante vicinanza e portando sempre orgogliosamente il nome di Imola nel mondo”.

La cerimonia, molto sentita e al tempo stesso in un clima di amabile cordialità, si è svolta nell’anniversario dei 100 anni dell’Aereonautica Militare e dei 70 anni dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Erano presenti autorità civili, fra cui il sindaco di Lugo, Davide Ranalli e l’assessore imolese alle Attività produttive Pierangelo Raffini, e religiose, i rappresentanti delle forze dell’ordine e delle associazioni d’arma, oltre a molti amici del Gen. S.A. Biavati.

La manifestazione ha preso il via con l’inno d’Italia seguito dal saluto del sindaco Panieri. Sono poi stati proiettati quattro brevi video. Il primo dedicato a Francesco Baracca, l’asso degli assi della Prima Guerra Mondiale; il secondo è un video realizzato dall’Aereonautica Militare per i propri 100 anni; il terzo vede il Gen. S. A. Biavati illustrare le caratteristiche dell’Aereo T-6 Texan, esposto all’esterno del Museo della Guerra di Castel del Rio. Infine è stato presentato un video prodotto dall’Aereonautica Militare dedicato agli interventi di salvataggio effettuati dal 15.o Stormo di base a Cervia, nel corso dell’alluvione che ha colpito la Romagna nel maggio scorso: in totale gli elicotteri dell’Aeronautica Militare hanno condotto in salvo 332 persone, effettuato 93 missioni e 153 ore totali di volo. E’ stato un modo per mettere giustamente in luce uno dei tanti aspetti del prezioso lavoro che gli uomini e le donne dell’Aeronautica Militare svolgono ogni giorno, h24, insieme a quello della difesa aerea del Paese.

Da parte sua, il Gen. S. A. Alberto Biavati ha ringraziato il sindaco Panieri per la cerimonia e il dono, esprimendo la propria soddisfazione e dicendosi onorato per questa accoglienza da parte della sua città, che è stata anche l’occasione per rivedere tanti amici. Formulando l’auspicio di poter ritornare a vivere a Imola, ha rivolto parole di apprezzamento per la città. Infine, il Gen. S. A. Alberto Biavati ha ricambiato l’omaggio effettuato dal sindaco, donando al primo cittadino e tramite lui, alla Città, il Crest per i 100 anni dell’Aeronautica Militare.

Nell’ambito della cerimonia, si è esibito l’Imola Sax Quartet della Banda Musicale Città di Imola, composto da Michele Minguzzi, Francesco Albertazzi, Ambra Zotti, Luca Oriani.