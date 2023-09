Il 24enne, sottoposto alla misura cautelare, ha più volte violato il provvedimento

I Carabinieri della Stazione Bologna, nella serata dell’8 settembre hanno eseguito il provvedimento di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quello della custodia cautelare in carcere, nei confronti di un 24enne originario della Germania ma residente a Bologna, disoccupato, celibe, pregiudicato, accusato del reato di evasione.

L’uomo era sottoposto alla misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna, su richiesta della Procura della Repubblica di Bologna, in quanto aveva partecipato, in pieno centro a Bologna, insieme ad un altro ragazzo, la notte del 29 novembre 2021, ad una rapina ai danni di due ragazzi.

Il 24enne, lo scorso 15 giugno, è stato scarcerato e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso l’abitazione dei genitori nel quartiere Porto-Saragozza. Il provvedimento non è risultato fin da subito adeguato al comportamento del giovane, il quale è stato arrestato, a fine agosto, per evasione dagli arresti domiciliari e qualche giorno dopo, denunciato per lo stesso reato, in quanto a seguito di un controllo da parte dei carabinieri, non era presente in casa.

Il 24enne, rintracciato dai carabinieri venerdì scorso, è stato arrestato e tradotto in carcere su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo la notifica del provvedimento di revoca della misura e sostituzione con quella della custodia cautelare in carcere.

Nella circostanza, il giovane è stato nuovamente denunciato in quanto, poche ore prima, non era stato trovato in casa.