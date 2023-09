Rimangono da completare i lavori ai piani superiori

Volge al termine la prima fase dei lavori di restauro conservativo e miglioramento sismico dell’intera porzione nord del palazzo comunale di Imola, denominato “Palazzo Nuovo”. Si tratta della porzione delimitata ad ovest dalla Via Appia, a nord da Via San Pier Crisologo, ad est dalla Piazzetta del Tempo Libero e che a sud è collegata alla restante porzione del palazzo comunale, tramite il voltone soprastante la via Emilia.

E’ infatti è cominciato lo smontaggio delle impalcature poste sotto i voltoni del portico lungo la via Emilia, all’incrocio con la via Appia, in pratica nell’area ex bar Colonne. Si tratta di ponteggi e impalcature montate negli anni scorsi, in occasione dei lavori nella parte vecchia del palazzo comunale e rimaste montate in quanto propedeutiche ai successivi interventi nella parte nuova del palazzo, interventi che sono cominciati nell’aprile del 2021, dopo un lungo contenzioso giudiziario a cui mise fine il Consiglio di Stato con una sentenza che stabilì in via definitiva che i lavori dovessero essere aggiudicati al Consorzio Innova, vincitore della gara.

Inoltre, il 3 e 4 ottobre è previsto lo smontaggio della gru posta nel cortile interno. Successivamente, condizioni meteo permettendo, entro la metà di ottobre dovrebbe essere smontata anche tutta l’impalcatura del cantiere su via Appia.

Per il momento l’accesso su via Appia lungo il portico sotto il palazzo comunale rimarrà chiuso: sarà aperto quando verrà tolta l’impalcatura su via Appia.

A questo punto rimangano da completare i lavori ai piani superiori del palazzo comunale, con un ulteriore investimento che si aggira sui 5,7 milioni di euro, da finanziare.

“Per quanto riguardagli gli spazi dell’ex Bar Colonne, al piano terra e al primo piano e della ex sede dell’Urp/Informacittadino, sempre al piano terra, stiamo valutando come utilizzarli. La nostra idea è una destinazione commerciale, lasciando i locali al grezzo, in modo che possano essere sistemati in via definitiva al momento della loro assegnazione, con la possibilità anche di frazionare gli spazi” fa sapere l’assessore ai Lavori pubblici, Pierangelo Raffini.

La proposta progettuale di restauro conservativo e miglioramento sismico dell’intera porzione nord del palazzo comunale di Imola, denominato “Palazzo Nuovo” consiste, per il piano terra, nell’operare una serie di interventi volti a restituire dignità architettonica agli spazi, valorizzando, nella parte settentrionale l’ingresso al Palazzo Nuovo dalla Via Appia, mentre il resto degli spazi del piano, come pure quelli del piano rialzato, potranno essere destinati ad ospitare attività commerciali. I piani primo e secondo saranno destinati ad accogliere nuovamente uffici e spazi di rappresentanza dell’Amministrazione comunale. Inoltre, per quanto riguarda il piano interrato il progetto prevede l’alloggiamento della centrale termica e di alcuni locali tecnici. Si sta infine ragionando su come reperire i locali all’interno dei quali posizionare i servizi igienici pubblici, nel centro storico.