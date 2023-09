I lavori partiranno indicativamente entro la fine del 2023 per essere completati entro la fine dell’estate 2025

Procede secondo i tempi prestabiliti l’iter per la costruzione della nuova scuola primaria e secondaria di Sesto Imolese. Nei giorni scorsi, infatti, è stata aggiudicata la parte relativa all’esecuzione dei lavori, che è andata all’impresa imolese Paolucci Costruzioni srl, mentre la parte progettuale è stata affidata alla società di ingegneria Limes srl, di Casalecchio di Reno.

La gara è stata indetta dalla Centrale unica di committenza del Nuovo Circondario Imolese tramite appalto integrato selezionando contemporaneamente sia il progettista che dovrà redigere il progetto esecutivo, sia l’impresa che procederà all’esecuzione dei lavori.

L’investimento complessivo per la costruzione della nuova scuola si attesta sui 5,15 milioni complessivi (la gara ha un valore complessivo di euro 4.002.000,00 iva esclusa), che saranno finanziati con 2 milioni di euro dal PNRR, che il Comune ha ottenuto nel marzo scorso, e la restante parte dal Comune attraverso proprie risorse.

Il progetto dovrà essere approvato entro fine novembre e contestualmente sarà dato l’avvio ai lavori, che dovranno essere completati in 540 giorni, quindi entro la fine dell’estate 2025. “In questo modo rispettiamo le tempistiche, così come avevamo annunciato nel corso del Consiglio comunale svoltosi nel Centro civico di Sesto Imolese, il 12 gennaio scorso, per avviare i lavori alla fine del 2023 e completarli in due anni, entro l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026” spiega il sindaco Marco Panieri, che aggiunge “vogliamo dare alle frazioni scuole più sicure, innovative e funzionali”.

“Si prosegue spediti con quanto condiviso con la cittadinanza. Un impegno importante quello della scuola che questa giunta vuole traguardare. Sull’aggiudicazione dell’azienda è stato rispettato l’obiettivo previsto dal PNRR e si procede come già anticipato, per questo ci tengo a ringraziare i dipendenti, il dirigente Alessandro Bettio e tutta la struttura tecnica del Comune e del Circondario perché questa struttura ha visto una procedura straordinaria che li ha coinvolti personalmente in questi mesi durante tutti i passaggi – continuano il sindaco Marco Panieri e l’assessore ai Lavori pubblici, Pierangelo Raffini -. Il 9 ottobre presenteremo il progetto effettivo del nuovo edificio alla cittadinanza di Sesto Imolese, avremo modo di approfondire tutti gli aspetti e raccogliere le sollecitazioni. L’intervento è già finanziato e quindi successivamente ci sarà l’inizio effettivo dei lavori. È per noi motivo di orgoglio e di soddisfazione confermare questo percorso per un impegno importante e sentito che avevamo assunto come Amministrazione sia nei confronti della frazione durante il percorso partecipativo e sia con la città durante la campagna elettorale del 2020”.

“La nuova scuola di Sesto Imolese fa un altro passo avanti fondamentale, abbiamo mantenuto il programma che ci eravamo dati. Nel 2022 il Comune ha acquisito le aree dove sarà realizzato il nuovo edificio e nel 2023 avviamo l’affidamento dei lavori – aggiunge il vice sindaco ed assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari -. Quando la scuola si rinnova è tutta la comunità che cresce. La scuola è presidio quanto mai fondamentale della comunità e si conferma motore di formazione, cultura, crescita e sviluppo per tutta la comunità, luogo di aggregazione per attività scolastiche e anche oltre il canonico orario scolastico. Questo vale nel capoluogo, in tutti i quartieri e vale a maggior ragione nelle frazioni”.

“E’ stata raggiunta la prima tappa di un grande e stimolante lavoro che mi vede orgoglioso in prima linea con i colleghi dell’area tecnica del Comune – aggiunge il dirigente dell’Area Gestione e Sviluppo del Territorio, Alessandro Bettio, responsabile unico del procedimentodella nuova scuola – “La scuola è una città” un luogo dove i bambini possano formarsi abitando e scoprendo il mondo e lì ‘coltivare’ la propria personalità, le proprie conoscenze, e la capacità di relazione e di interazione con gli altri”.

Le caratteristiche della nuova scuola

La futura scuola di Sesto Imolese sorgerà in posizione più vicina al campo sportivo, rispetto all’edificio attuale, utilizzando anche i 2.500 mq di terreni che il Comune l’anno scorso ha appositamente acquistato, con un investimento di 200 mila euro, proprio per edificare la nuova scuola. Verrà costruito prima il nuovo plesso, poi sarà demolito l’attuale, al fine di consentire agli studenti di rimanere nella scuola durante i lavori del nuovo edificio e non dover essere trasferiti in altre sedi. L’unica parte dell’attuale plesso che verrà mantenuta è quella che oggi ospita la mensa, che è stata costruita nel 2010 e che sarà collegata al nuovo fabbricato.

Ad operazione ultimata, il nuovo edificio, che si estenderà su una superficie complessiva di circa 1.800 mq, equamente distribuita sui due piani,con la primaria al piano terra e la secondaria di primo grado al primo piano,avrà una pianta a forma di ‘C’. Pertanto, l’ingresso pubblico al plesso si sposta da via San Vitale, dove è oggi, alla strada chiusa di accesso all’area sportiva in corrispondenza della palestra. L’attuale dotazione di parcheggi sarà raddoppiata. L’ingresso alla nuova scuola si trova all’interno della ‘C’, uno spazio che è una sorta di piazza che si estende verso la strada e si raggiunge costeggiando la sagoma della mensa, da un percorso pedonale interno all’area scolastica.

Un edificio a consumo energetico quasi zero

A differenza dell’attuale fabbricato, che è classificato “energivoro”, cioè che consuma grandi quantità di energia, il nuovo edificio sarà nZEB (nearly Zero Energy Building) cioè un edificio ad Energia Quasi Zero, ovvero ad elevate prestazioni energetiche che richiedono per il loro funzionamento un consumo energetico estremamente basso, quasi nullo, coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili.

Tutto questo in conformità con la nuova normativa che prevede dall’inizio del 2021 che tutti gli edifici pubblici siano nZEB.