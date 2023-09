I lavori sono stati finanziati con risorse PNRR per circa 90 mila euro

Si sono conclusi i lavori nelle scuole primarie Vannini e Zanardi finalizzati al miglioramento dell’edilizia scolastica, all’efficientamento energetico e all’adeguamento della sicurezza antincendio.

Nella scuola Vannini sono stati effettuati lavori per 420 mila euro finanziati con risorse PNRR. I lavori hanno compreso: interventi d’adeguamento antincendio e degli impianti elettrici, la sostituzione dell’illuminazione interna con tecnologia LED e di numerosi infissi maggiormente isolanti.

Contemporaneamente, è stato effettuato un ulteriore intervento di sostituzione dei generatori di calore con l’installazione di una caldaia a condensazione di nuova generazione.

Anche nel plesso Zanardi sono stati eseguiti lavori di riqualificazione energetica. Le ali bianca e verde saranno scaldate da un nuovo impianto a pompa di calore completamente elettrico. L’ala rossa, invece, continuerà ad essere scaldata da una caldaia dedicata. Questo intervento garantirà un maggiore risparmio energetico e rispetto ambientale. I lavori sono stati finanziati con risorse PNRR per circa 90 mila euro.

“Prosegue l’impegno di questa Amministrazione a favore della sicurezza scolastica e del risparmio energetico. Da un lato, operare per l’efficientamento degli edifici pubblici è uno dei principali strumenti messi in atto in questi anni per evitare sprechi e ridurre il costo delle bollette. Dall’altro vogliamo continuare a investire perché le nostre scuole siano sempre più accoglienti e sicure per i nostri ragazzi” – dichiara il sindaco Matteo Montanari.