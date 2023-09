Imola è stata scelta come progetto pilota in cui implementare le attività di progetto finalizzate a promuovere la salute e uno stile di vita sano tra i ragazzi e le ragazze attraverso un concetto di benessere a tutto tondo

Sono stati giorni intensi di incontri e visite, per la delegazione del progetto europeo Dishmo (Digital School Health Motivation Platform) presente a Imola.

La delegazione era composta da due rappresentanti della città danese di Copenaghen, due rappresentanti dalla città turca di Sakarya, e da Alessio Di Maio e Chiara Spinato di Fondazione Sport City, il partner di progetto che, nei mesi precedenti, ha scelto la città di Imola come caso pilota in cui implementare le attività di progetto, grazie all’adesione del Comune alla Fondazione e alla ricchezza del tessuto sportivo che anima la città.

Insieme a loro, fra gli altri c’erano anche Stefano Mirri, dirigente Area promozione circuito degli eventi del Comune di Imola, Chiara Berti, Health City Manager Anci Comunicare, Pasquale De Simone, Presidente di Diffusione Sport ASD, e Sonia Carla Cicero e Valentina Totti dell’AUSL Imola, che hanno illustrato alla delegazione i progetti di promozione di salute e benessere che AUSL promuove nelle scuole del territorio imolese.

L’obiettivo del progetto, finanziato dal Programma Europea Erasmus+, è quello di promuovere la salute e uno stile di vita sano tra i ragazzi e le ragazze attraverso un concetto di benessere a tutto tondo, che parte dall’avvicinamento allo sport fino all’educazione ad un’alimentazione equilibrata. Il progetto verrà implementato in due scuole della città che hanno raccolto la sfida: IC2 e IC4, coinvolgendo un totale di 5 classi tra primaria e secondaria di primo grado, e si concretizzerà nell’utilizzo di una piattaforma di apprendimento digitale all’interno delle classi e attività sportive extrascolastiche gestite da Diffusione Sport ASD, l’associazione sportiva imolese individuata dal Comune per gestire le attività a livello locale in virtù della collaborazione positiva e dei numerosi eventi organizzati insieme.

“Stiamo condividendo un percorso per promuovere l’attività sportiva nei nostri territori e sostenere le realtà che la praticano, certi che lo Sport abbia anche una ricaduta sociale ed economica in termini di salute, benessere ed educazione dei giovani. Con la Fondazione Sport City e l’ANCI stiamo portando avanti anche il progetto europeo DISHMO, un Erasmus+ che riprendendo l’esperienza di successo FitforKids in Danimarca, che unisce lo sport alla salute fisica e mentale dei giovani, vuole avviare il primo progetto pilota in Italia proprio a Imola – spiega il sindaco Marco Panieri, che ha anche la delega allo Sport – Inoltre, voglio ringraziare Diffusione Sport e in particolare Pasquale De Simone per l’impegno profuso nella realizzazione del progetto pilota nella nostra città, che vedrà coinvolti con grande entusiasmo l’IC2 con la primaria e la secondaria di primo grado e l’IC4 con la scuola primaria Campanella. L’Amministrazione comunale è felice e orgogliosa di essersi avvicinata a questa esperienza educativa di portata internazionale”.