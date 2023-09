E’ uno spazio rivolto a ragazzi e ragazze fra i 14 e i 19 anni dove ritrovarsi, stare insieme, fare sport, giocare, imparare cose nuove, condividere idee e progetti, tutto gratuitamente

Nelle scorse settimane il Csi Imola ha partecipato al bando “Sport e Salute” del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri risultando vincitore, con il progetto “Pedagna Play Lab – Dove allenare il tuo Talento”.

Quello presentato dal Csi Imola è uno dei 7 progetti finanziati in Emilia-Romagna (sono in tutto 110 in Italia), che vede come partner il Comune di Imola e una serie di realtà sportive, ricreative e parrocchiali: Circolo Parrocchiale “Alessandro e Daniela”; Pallavolo Mordano; Accademia della Spada Imola; Grifo Basket e Calcio Senza Barriere.

Il progetto nasce da un’iniziativa promossa dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Sport e Salute S.p.A., per la creazione di Spazi Civici di Comunità, o Play District: luoghi di aggregazione per i giovani che consentano la partecipazione attiva alla vita sociale e costituiscano aree fondamentali di confronto e convivenza democratica.

Il Pedagna Play Lab è rivolto ai giovani di età compresa tra i 14 e i 19 anni. Nasce come spazio dove ritrovarsi, stare insieme, fare sport, giocare, imparare cose nuove, condividere idee e progetti. Uno spazio di aggregazione in cui attivare e valorizzare talenti giovanili, attraverso un programma di attività completamente gratuite, sportive, ricreative, artistiche e culturali.

Lo Spazio Civico ha sede principale nei locali del Circolo parrocchiale Alessandro e Daniela, nella parrocchia di N.S. di Fatima; le attività sportive sono decentrate in altre palestre.

Il programma di attività è così articolato: laboratori (teatrali, artigianali, creativi) al Circolo “Alessandro e Daniela”, il martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.00; attività musicale al Circolo “Alessandro e Daniela” sabato dalle 15.00 alle 18.00; pallavolo nella palestra Brusa (Sante Zennaro), mercoledì dalle 20.30 alle 22; scherma nel Centro Sportivo Montericco (via Montericco 5/A), venerdì dalle 18.00 alle 20.00; basket nella palestra M. Galassi (Santo Spirito), mercoledì dalle 16.00 alle 17.30; Calcio Senza Barriere nei campi da calcio a 5 di A.S.B.I.D. Bocciofila, giovedì dalle 17.00 alle 18.00.

Il programma aggiornato è disponibile al link https://sites.google.com/csi-net.it/pedagnaplaylab.

Come iscriversi – Le attività sono gratuite, previa iscrizione rivolgendosi alla segreteria CSI Imola (via Emilia 69 – tel. 0542 30335, 320 295 7358 – info@csiimola.it.). I ragazzi e le ragazze beneficiari saranno successivamente indirizzati all’attività e alla sede scelta.