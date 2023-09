Si tratta di un progetto importante e imponente con un quadro economico complessivo di 1,9 milioni di euro

A seguito della deliberazione del progetto esecutivo consegnato da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) da parte del Comune, sono iniziati i lavori per la riqualificazione e la rifunzionalizzazione delle aree esterne alla stazione ferroviaria, in particolare della viabilità antistante la stazione con l’introduzione di una corsia kiss and ride per facilitare le soste rapide, un’area di sosta dedicata alla mobilità personale ridotta, degli stalli carico e scarico per le attività commerciali della stazione, una nuova postazione per la fermata dell’autobus, l’aggiunta di stalli dedicati alla Cooperativa Taxi e la realizzazione di una nuova pista ciclabile che conduca ad una nuova e rinnovata area adibita al parcheggio di biciclette.

È un progetto importante e imponente, con un quadro economico complessivo di 1.900.000€, di cui 1.700.000€ stanziati da parte di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e 200.000€ da parte del Comune, che cambierà il volto di piazzale Marabini, innanzi tutto con maggiore decoro.

“Siamo particolarmente contenti dell’avvio dei lavori perché Piazzale Marabini è una delle principali porte d’accesso alla città e rappresenta una vetrina per tutta Imola. Come Amministrazione abbiamo avviato una valorizzazione di tutto l’asse stazione – Autodromo, come dimostrano i lavori anche in viale Andrea Costa, sul Ponte di viale Dante e la nuova illuminazione. Il percorso per arrivare a questo intervento ha permesso di rilanciare i rapporti fra i tre enti Ferrovie dello Stato, Rete Ferroviaria Italiana e Comune di Imola per la gestione dell’area, che erano fermi con accordi risalenti agli anni’20 del Novecento – spiega il sindaco Marco Panieri -. L’importanza di questo spazio, hub intermodale fra infrastrutture e vetrina, vede una rigenerazione urbana che rinnova le aree verdi, amplia lo spazio per i pedoni, aumenta la sicurezza stradale e il decoro per chi frequenta o transita. Siamo orgogliosi perché era troppo tempo che anche questo angolo della città attendeva una modifica radicale e una cura più attenta. Questo intervento consentirà di aumentare la sicurezza percepita e sostanziale, facilitando anche un presidio sociale per le persone fragili.”

“Per quanto riguarda la postazione dei taxi ci siamo confrontati e verrà realizzata una postazione in muratura molto più confortevole per i tassisti e con la presenza anche di colonnine per la ricarica elettrica ad uso delle loro postazioni – fa sapere l’assessore ai Lavori Pubblici, Pierangelo Raffini -. La nuova sede sarà ricollocata dalla parte opposta a dove è attualmente, cioè davanti all’uscita attuale della stazione, perché nei lavori di riqualificazione l’area dove è attualmente verrà interdetta al traffico lasciandola tutta pedonale e verrà realizzata una copertura per chi scende nel sottopasso. Per noi la presenza dei taxi in stazione è un presidio importante sia per il servizio che svolge, 24 ore su 24, sia per la presenza che garantisce in questa area della città. Ci siamo incontrati più volte con i loro rappresentanti e l’associazione e li abbiamo sempre tenuti informati degli sviluppi e raccolto le loro valutazioni cercando di soddisfarle, incrociando le disponibilità di RFI che svolge i lavori”.