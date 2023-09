Da oggi le operazioni propedeutiche e dal 2 ottobre la chiusura del tratto di via Galliera verso via Parigi

Partono oggi con le operazioni propedeutiche i lavori sul tombamento del canale di Reno all’altezza della piazzetta della Pioggia. Successivamente, da lunedì 2 ottobre, con la delimitazione dell’area di cantiere tramite la recinzione, saranno adottati provvedimenti che modificheranno la viabilità. In particolare, sarà inibita la circolazione dei veicoli su via Galliera, con direzione via Parigi, mentre tramite un restringimento in piazzetta della Pioggia, sarà consentito percorrere via Galliera da via Riva Reno fino a via dei Mille.

La prima parte dell’intervento riguarderà lo spostamento dei sottoservizi e a seguire inizierà la demolizione e la ricostruzione della copertura del canale.

Per le biciclette sarà consentito il transito da via Riva Reno verso via Falegnami e verso via Galliera direzione via dei Mille, nonché da via Falegnami verso via Galliera direzione via dei Mille e viceversa. Per tutte le altre direzioni, sarà consentito il transito esclusivamente con bici a mano. Contestualmente verranno spostate anche le rastrelliere attualmente presenti in piazzetta della Pioggia.

Per quanto riguarda i pedoni, su entrambi i lati della strada, è prevista l’istituzione di un percorso protetto.

I lavori, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, avranno la durata di circa due mesi.