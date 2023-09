Un importante gesto di solidarietà reso possibile dall’impegno di tanti volontari

Il Centro Sociale di Fabbrica, attivo nella frazione di Imola, ha donato 5.265 euro al Nuovo Circondario Imolese a favore dei Comuni del territorio colpiti dagli eventi alluvionali e franosi di maggio 2023.

Si tratta di un gesto di solidarietà importante che proviene dal Centro sociale, che realizza annualmente tante attività e iniziative fra cui la Sagra della Lasagna e del Sangiovese e la Sagra del Friggione. I volontari hanno deciso di donare una parte del ricavato ai Comuni del Nuovo Circondario colpiti dagli eventi di maggio 2023 che stanno avviando il percorso della ricostruzione.

Durante la Sagra della Lasagna e del Sangiovese, il Centro Sociale ha consegnato per mano del Presidente Gabriele Cantoni l’assegno “simbolico” al Presidente del Nuovo Circondario Imolese e Sindaco di Imola, Marco Panieri.

“Un ringraziamento speciale al Centro Sociale Fabbrica, al Presidente Gabriele Cantoni e a tutti i volontari per lo straordinario gesto di solidarietà in favore dei Comuni del NCI – dichiara il Presidente Marco Panieri -. Sono ormai trascorsi cinque mesi dagli eventi alluvionali di maggio 2023 e tante sono ancora le opere che rimangono da fare nel percorso della ricostruzione pubblica e privata. Gesti come questo, frutto dell’attività di tanti volontari, rappresentano un importante segnale di come sia possibile fare comunità e ci stimolano a impegnarci sempre di più e meglio per accelerare il percorso della ricostruzione, insieme al Commissario Straordinario, alla Regione e a tutte le Istituzioni coinvolte”.