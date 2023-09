La soddisfazione del primo cittadino per la tre giorni di appuntamenti in autodromo fra pista, paddock e media center dedicati alla sostenibilità ambientale

“Oltre 35.000 presenze per “Imola Green”. L’edizione 2023 del nuovo festival dedicato alla sostenibilità e alla mobilità elettrica ha registrato, con il format di quest’anno, un grande successo – commenta con soddisfazione Marco Panieri, sindaco di Imola -. L’Autodromo, per tre giorni, ha abbracciato la città con iniziative, biciclettate in pista, panel e talk, prove di guida e simulatori. Il tutto arricchito da street-food e musica, che hanno animato le tre serate”.

Organizzato da Formula Imola e dal Comune di Imola, con il supporto di Plenitude (Eni), dal 22 al 24 settembre scorso all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, quest’anno l’evento, alla sua seconda edizione, si è rinnovato, a partire dal nome, nell’ottica di una maggiore diffusione della mobilità elettrica, nel contempo mostrando ai visitatori gli effetti della sostenibilità ambientale, mettendo in luce tutte le innovazioni che si stanno realizzando in questi anni. “Imola Green” si è posta obiettivi formativi e divulgativi che puntano a educare e incentivare le persone a utilizzare in totale sicurezza un mezzo elettrico nei centri urbani e promuovere al contempo la mobilità attiva per il benessere delle persone.

“Voglio ringraziare gli organizzatori, gli stakeholder, Eni Plenitude e quanti dietro le quinte si sono impegnati senza riserve per il successo di questa novità, che rappresenta un valore aggiunto per il tracciato e per tutta la città” conclude il sindaco Panieri.