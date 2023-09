Al via anche il nuovo servizio di book sharing “La Casa dei Libri”

Sono state inaugurate nei giorni scorsi, nel Nido d’Infanzia comunale Scoiattolo, la mostra “La Casa dei Giochi si racconta”, realizzata in collaborazione con l’Associazione “Amici del Nido d’Infanzia Scoiattolo” e “La Casa dei Libri”, il nuovo servizio di book sharing.

L’inaugurazione è avvenuta nell’ambito della festa “Intrecci di Comunità”, alla presenza, fra gli altri, del vice sindaco e assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari, dell’assessora all’Ambiente e Pari Opportunità, Elisa Spada e della responsabile del Servizio Infanzia del Comune, Barbara Molinazzi, insieme a bambini, genitori ed educatrici.

La mostra “La Casa dei Giochi si racconta” racconta, attraverso testi e immagini poste sulla recinzione del Nido verso il marciapiede, lo spirito della “Casa dei giochi”, il servizio comunale gratuito attivo nel periodo autunnale/invernale al secondo piano del Nido Scoiattolo, in via Saffi 22. Un luogo di incontro pensato per incontrarsi, giocare, conversare, fare merenda e trascorrere un piacevole pomeriggio, adulti e bambini insieme che è attivo grazie al lavoro del personale dei Servizi per l’infanzia comunali in collaborazione con l’Associazione Amici del Nido d’Infanzia Scoiattolo, le agenzie formative e la rete di associazioni del territorio.

E’ proprio la rete quella che emerge dalle immagini della mostra e che mette in luce le preziose sinergie che si sono create negli anni, come quella con il Ceas Imolese, Casa Piani e il progetto Nati per Leggere, la Libreria il Mosaico, i Musei ma anche il Fab Lab al Centro Giovanile Cà Vaina, con il quale dallo scorso anno è iniziata una sperimentazione con stampanti 3D e piccole realizzazioni per immaginare e realizzare, insieme a bambine e bambini, nuovi giochi.

Collaborazioni e attività che si ispirano agli obiettivi dell’agenda 2030 dell’ONU e che promuovono i temi della sostenibilità, della parità di genere, delle materie STEAM e dell’inclusione.

Il nuovo servizio di book sharing “La Casa dei Libri”, una casetta in legno posta a fianco del cancello di ingresso al Nido d’Infanzia comunale Scoiattolo, è il luogo in cui prendere liberamente in prestito libri per bambine e bambini 0-6 o anche portarne. Si tratta di un servizio disponibile alla cittadinanza, fruibile da tutti, sullo spazio pubblico, aperto per promuovere la lettura e la sua importanza per la crescita dei bimbi, che va ad arricchire la progettualità legata alla lettura ad alta voce del Nido e della “Casa dei Giochi” all’interno della quale è presente una micro biblioteca.

“’La Casa dei Giochi’ è un servizio di grande importanza perché offre la possibilità di incontrarsi, stare insieme, giocare e fare esperienze in un luogo pensato per lo 0-6. Un luogo per bambini e bambine ma anche per le loro famiglie, per conoscersi, dialogare e confrontarsi insieme alle educatrici dei Servizi 0-6 – spiegano il vice sindaco e assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari e l’assessora all’Ambiente e Pari Opportunità, Elisa Spada -. Siamo felici di questa mostra che racconta alla città la bellissima rete che si è creata nel tempo e le importanti progettualità che nascono intorno ad essa. Pensiamo ad esempio alla collaborazione con il Fab Lab al centro Giovanile Cà Vaina, posto a poche centinaia di metri dal Nido d’Infanzia Scoiattolo, e alle possibilità di avvicinare e appassionare, attraverso l’uso stampanti 3D, bambine e bambini alle materie STEAM. Una creatività e una ricerca costante che si vede anche nella nascita di progetti come “La Casa dei Libri”, il servizio gratuito di book sharing che si apre allo spazio pubblico ed è disponibile alla cittadinanza. Ringraziamo le educatrici, la coordinatrice 0-6, l’Associazione Amici del Nido d’Infanzia Scoiattolo e tutta la rete di soggetti che con grande passione si impegna a portare il proprio contributo a queste bellissime iniziative”.