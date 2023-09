Il giovane era in violazione della misura cautelare ricevuta qualche giorno prima

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 26enne italiano, residente a Bologna, per violazione dei provvedimenti del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

È successo nella prima mattina del 26 settembre, durante un’attività di Polizia Giudiziaria che i Carabinieri stavano facendo in una via del Quartiere Borgo Panigale-Reno.

Alla vista delle pattuglie ferme sulla strada, un pedone si è avvicinato e dopo aver richiamato l’attenzione del Carabiniere seduto a bordo del veicolo, si è avvicinato al finestrino dicendo: “Ma siete qui per me?”. La richiesta del cittadino ha insospettito il Carabiniere che trovandosi in zona per altri motivi, ha invitato il pedone a esibire un documento d’identità.

È stato in quel momento che il Carabiniere ha scoperto che il cittadino, 26enne italiano, residente a Bologna, si era preoccupato perché credeva che i Carabinieri lo stessero cercando, ben consapevole di trovarsi in quel momento in violazione della misura cautelare, ricevuta qualche giorno prima, che gli impone di non avvicinarsi all’abitazione dell’ex fidanzata, residente nei paraggi.

Nemmeno il tempo di rendersi conto della “gaffe” che i Carabinieri lo avevano già arrestato. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, successivamente il giovane è stato rimesso in libertà, in attesa dei provvedimenti che saranno adottati per la violazione commessa.