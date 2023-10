Dal 1° ottobre al 31 dicembre un paniere di prodotti a prezzi calmierati nelle 20 farmacie comunali di Sfera nelle province di Bologna e Ravenna

Farmacie Sfera al fianco della comunità per evitare che la spinta inflattiva diventi strutturale.

Dal 1° ottobre al 31 dicembre, le 20 farmacie comunali del Gruppo nelle province di Bologna e Ravenna aderiranno al Protocollo ‘Trimestre Anti-Inflazione’. Un documento sottoscritto lo scorso 4 agosto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con i rappresentanti delle associazioni di categoria della distribuzione e del commercio, tra cui Assofarm (a cui Sfera aderisce, ndr) che rappresenta a livello nazionale le farmacie comunali, con l’obiettivo di favorire il contenimento dei prezzi per i beni di prima necessità di largo consumo e contrastare l’inflazione.

Via libera, quindi, alla promozione di una selezione di articoli, contrassegnati dallo specifico logo dell’iniziativa, a prezzi calmierati per tutto il periodo di durata dell’iniziativa. Tra i beni che rientreranno all’interno del Protocollo ci saranno tutti quelli considerati di prima necessità, alimentari e non alimentari. Dai prodotti per l’infanzia, come pannolini, omogenizzati e latte in polvere, a quelli per la cura della persona.

“Anche in questo caso Sfera non si tira indietro e prova a fare la sua parte come tutto il sistema delle farmacie pubbliche – spiega il presidente Roberto Rava -. Un aiuto concreto per i propri clienti in un momento in cui l’aumento del costo della vita mette sempre più in difficoltà le famiglie dei nostri territori”.