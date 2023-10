Ad aggiudicarsi la gara di affidamento del bookshop è stata Opera Laboratori

Torna ad accogliere il pubblico con un nuovo gestore e un allestimento totalmente rinnovato il MAMbo bookshop che sarà nuovamente operativo da oggi, martedì 3 ottobre 2023.

Ad aggiudicarsi la gara di affidamento del bookshop del MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna del Settore Musei Civici Bologna, dopo la conclusione del rapporto con Corraini Edizioni, è stata Opera Laboratori, società leader in Italia per la gestione di servizi museali, con sede a Firenze.

Interamente nuovo il concept realizzato per il bookshop del museo, caratterizzato da linee pulite, scelta di materiali a tinte chiare e luminose, distribuzione razionale per consentire al visitatore una confortevole fruizione degli spazi. Il bookshop opererà in sinergia con le collezioni del MAMbo e del Museo Morandi e con l’attività espositiva, le attività educative, gli eventi, gli incontri, i progetti speciali, offrendo produzioni editoriali sempre aggiornate, comprese le Edizioni MAMbo, insieme ad un’ampia e variegata selezione di pubblicazioni sui temi dell’arte, del design, dell’architettura, dell’illustrazione, scelte tra le migliori proposte italiane e internazionali e costantemente aggiornate con le novità editoriali. Non mancheranno oggetti di merchandising e design.

Il nuovo bookshop seguirà inizialmente gli orari di apertura del MAMbo (martedì e mercoledì h 14.00-19.00, giovedì h 14.00-20.00, venerdì, sabato e domenica h 10.00-19.00, lunedì chiuso), puntando ad ampliarli nei prossimi mesi per poter garantire un servizio sempre migliore per i cittadini e i visitatori della città di Bologna.

Il MAMbo, inaugurato nel 2007, è parte del Settore Musei Civici Bologna, sistema museale integrato del Comune di Bologna.

Con i suoi ampi spazi dedicati alla cultura visiva e alla sperimentazione, ha sede nell’edificio storico dell’ex Forno del Pane ed è centro di produzione e laboratorio critico della cultura contemporanea interdisciplinare.

La collezione permanente del museo propone al pubblico un’interpretazione dell’arte italiana attraverso la storia della Galleria d’Arte Moderna di Bologna e le successive acquisizioni. Il percorso espositivo si articola attualmente in aree tematiche che documentano alcuni tra gli aspetti più innovativi della pratica artistica dalla seconda metà del Novecento fino a oggi: Identificazioni, Rilevamenti d’archivio. Le Settimane Internazionali della Performance e gli anni ’60 e ’70 a Bologna e in Emilia Romagna e Figurabilità. Pittura a Roma negli anni Sessanta.

Attraverso l’attività espositiva nella Sala delle Ciminiere, il MAMbo esplora il presente e contribuisce a tracciare nuove vie dell’arte seguendo le più innovative pratiche di sperimentazione. Tutte le mostre temporanee allestite, ampie monografiche e collettive di artisti italiani e internazionali, si sviluppano in una prospettiva aperta alla ricerca e alla dialettica tra le opere e il contesto espositivo. La Project Room, negli spazi della collezione, ospita focus espositivi dedicati ad esperienze e artisti del territorio.

Dal 2012 nello stesso edificio si trova il Museo Morandi, la più ampia e rilevante raccolta pubblica al mondo dedicata a Giorgio Morandi.