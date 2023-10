La realtà pubblica con sede ad Imola ha acquistato dalla BCCRO 2 milioni di crediti d’imposta

S.F.E.R.A. ha acquistato oltre 2 milioni di euro di crediti d’imposta per interventi edili dalla BCC della Romagna Occidentale e punta decisa sulla ripartenza post alluvione del territorio. Un’altra operazione virtuosa per la realtà a capitale pubblico con sede ad Imola, società partecipata dal Consorzio CON.AMI, che gestisce 20 farmacie comunali nelle province di Bologna e Ravenna.

Una sensibilità che il consiglio di amministrazione di S.F.E.R.A., da sempre attento alla positiva evoluzione dell’area geografica di riferimento con il concreto reinvestimento di una parte dell’utile aziendale in azioni a favore della collettività, ha ulteriormente elevato dinanzi a uno scenario particolarmente delicato derivante dagli eventi atmosferici eccezionali e alluvione della scorsa primavera.

Così, nell’intento di dare seguito ai preziosi input contenuti nella delibera di giunta n.210 del 25 luglio 2023 elaborata dall’amministrazione imolese, guidata dal sindaco Marco Panieri, per dare forma a un protocollo tra municipio, CON.AMI e ulteriori soggetti aderenti e favorire l’avvio immediato dei cantieri programmati o necessari alla ricostruzione post alluvione, S.F.E.R.A. non ha perso tempo.

Innescata un’indagine di mercato pubblica con avviso di selezione per l’impiego di disponibilità di tesoreria, riservata agli operatori qualificati del sistema bancario o società appartenenti ad un gruppo bancario, da abbinare alla formulazione di un’offerta di acquisto del valore nominale di 2 milioni di euro di crediti d’imposta per interventi edili maturati da soggetti terzi e presenti nel cassetto fiscale del cedente. La cernita, completata qualche settimana fa con procedura di aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo applicato al valore nominale dei crediti, ha visto la miglior offerta dell’istituto di credito BCC Romagna Occidentale e l’acquisizione da parte di S.F.E.R.A. di un totale di € 2.037.814,00 di crediti.

Una splendida comunione d’intenti, sull’asse pubblico-privato, con la volontà di promuovere e stimolare la ripresa dell’economia locale post calamità naturale con lo sblocco di risorse finanziarie di cui ai Crediti Fiscali, generati da soggetti residenti o dagli operatori economici locali, da reinvestire immediatamente sul territorio. Un segnale importante per rinsaldare i legami tra i protagonisti del tessuto economico della zona, sotto il segno della solidarietà reciproca e della responsabilità sociale, che guarda con fiducia all’attivismo sul libero mercato senza oneri e senza impiego di risorse finanziarie a gravare sui bilanci della Pubblica Amministrazione. A maggior ragione in un momento in cui burocrazia e dialogo sovra-istituzionale sono chiamati in causa per snellire le loro trame e fronteggiare le devastanti conseguenze dell’alluvione.

“S.F.E.R.A. ha raccolto la sollecitazione delle amministrazioni socie e si è messa a disposizione strutturando un’operazione finanziaria che ha coinvolto operatori locali e che porterà benefici direttamente ai territori dove opera la società – spiega il presidente Roberto Rava -. Anche con questa iniziativa il management di S.F.E.R.A. ha lavorato perseguendo il duplice l’obiettivo di rafforzare l’azienda massimizzando la ricaduta positiva sui territori in cui svolge la propria attività mostrando, ancora una volta e in un momento in cui si parla tanto di responsabilità d’impresa, che questa è pienamente parte del dna delle partecipate pubbliche”.

Soddisfatto il sindaco di Imola, Marco Panieri: “Desidero ringraziare i vertici di S.F.E.R.A. e della BCC Romagna Occidentale per aver voluto cogliere questa opportunità che avevamo creato e sollecitato nelle settimane precedenti e che mostra la forza di un territorio capace di farsi sistema nell’interesse delle persone e dei cittadini che lo vivono – analizza -. Questa formula consente di sbloccare risorse economiche, di agevolare e semplificare la ripartenza dopo le alluvioni di maggio e in un quadro di prezzi e materie prime difficile. Abbiamo bisogno di sostenere le attività e le realtà che, seppur in difficoltà, continuano a rilanciarsi e a impegnarsi per proseguire nel futuro. Il sistema pubblico non è indifferente, ma è all’opera per cogliere tutte le opportunità anche tramite la collaborazione con il privato”.

Per Luigi Cimatti, presidente della BCC della Romagna Occidentale: “Quella dell’amministrazione comunale di Imola è stata un’intuizione pubblica molto positiva che ha generato dei fatti stimolando un’iniziativa che coinvolge il privato – aggiunge -. Un percorso al quale, come BCC di questi territori, responsabilmente abbiamo risposto partecipando al bando di Sfera, vincendolo. Grazie a ciò potremo contribuire a dare una risposta concreta alle necessità delle nostre comunità”.