Domande per il contributo entro il 31 ottobre esclusivamente on-line

Come concordato con le rappresentanze sindacali di Cgil, Cisl, Uil – Confederali e Pensionati, l’Amministrazione comunale pubblica il bando che assegna contributi fino a 150mila euro a sostegno delle famiglie residenti con Isee da 0 a 26mila euro più colpite dai rincari delle bollette di energia elettrica e gas e dall’applicazione della tassa rifiuti (TARI) relativi all’anno 2023.

«Visto il perdurare del periodo di difficoltà dovuto ai rincari energetici e al generale aumento del costo della vita – sottolinea il sindaco Fausto Tinti -, confermiamo l’impegno che avevamo assunto con le rappresentanze sindacali di Cgil-Cisl-Uil rinnovando questo importante contributo rivolto alle famiglie castellane economicamente più fragili».

Le domande si possono presentare fino alle ore 12,30 di martedì 31 ottobre 2023 esclusivamente on-line, utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS, sulla piattaforma comunale https://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/servizi-online

Requisito obbligatorio per poter accedere al contributo è essere in regola, al momento della presentazione della domanda, con tutti i pagamenti della Tari (anche negli anni precedenti) e fino al primo acconto Tari relativo all’anno 2023 con scadenza 30 settembre 2023, con pagamento o piano di dilazione concordato e mantenuto nelle scadenze previste.

L’entità del contributo da erogare avrà un valore massimo di 700 euro

Ai nuclei con reddito Isee fino a 20mila verrà erogato un contributo pari al 70% della spesa sostenuta e documentata. Se resteranno fondi dopo aver assegnato i contributi alla fascia Isee 0-20mila, si assegneranno contributi anche ai nuclei della fascia 20.001-26.000, in modo proporzionale all’Isee e alla spesa sostenuta e documentata nella misura compresa fra il 30% ed il 69,9%.

Nel caso da istruttoria delle domande presentate rimangano risorse non assegnate o non siano sufficienti nella misura prevista, il contributo sarà riparametrato proporzionalmente agli aventi diritto, derogando dalle percentuali e dai tetti di contribuzione prevista, fino a un massimo di 1.100 euro per nucleo.

Per il solo ritiro del bando e della modulistica, gli interessati possono rivolgersi allo Sportello cittadino (Palazzo Municipale, piazza Venti Settembre 3, piano terra) negli orari di apertura al pubblico, oppure possono consultare il sito comunale www.comune.castelsanpietroterme.bo.it

Per informazioni sul bando, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Solidarietà e politiche giovanili (Palazzo Municipale piazza Venti Settembre 5, secondo piano) negli orari di apertura al pubblico o telefonando ai seguenti numeri telefonici: 0516954124 – 0516954198.

In caso di necessità, l’Amministrazione comunale può fornire assistenza telefonica alla compilazione della domanda contattando i numeri telefonici sopra riportati negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 12,30, inoltre il martedì dalle 15 alle 16 e il giovedì dalle 15 alle 17,45).

Solamente in via residuale, per comprovati motivi di impossibilità all’utilizzo della piattaforma on line con credenziali SPID, CIE o CNS in modo autonomo, sarà possibile richiedere un appuntamento in presenza all’ufficio comunale Solidarietà e politiche giovanili, telefonando ai recapiti sopra indicati oppure prenotando direttamente sul sito comunale https://solidarieta-politichegiovanili-cspt.youcanbook.me/

L’elenco provvisorio dei beneficiari sarà esposto nell’Albo pretorio dell’ASP Circondario Imolese entro il 22 novembre 2023 per quindici giorni consecutivi (e quindi fino al 7 dicembre 2023 compreso) durante i quali i beneficiari potranno rivolgersi all’ufficio per istanze o chiedere chiarimenti sulle modalità di calcolo del contributo medesimo. L’elenco definitivo sarà approvato ed esposto all’albo pretorio comunale entro l’11 dicembre 2023.