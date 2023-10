Castellari: “Ringrazio tutti coloro che vi operano. Attività fondamentaliper decine di famiglie”

Oggi, mercoledì 4 ottobre, riapre “Il Filo di Lana”, il servizio dedicato ai bimbini e alle bambine dai 0 ai 4 anni, ad accesso gratuito, nei locali del nido d’infanzia comunale Primavera, nel quartiere Zolino.

Lunedì 16 ottobre, poi, riaprirà “La Casa dei Giochi” il servizio dedicato ai bambini e alle bambine dai 0 ai 6 anni, ad accesso gratuito, nei locali del nido Scoiattolo, a pochi passi dalla Rocca Sforzesca. Riprende così, anche quest’anno, l’attività dei Centri Bambini e Genitori del Comune di Imola.

Il Filo di Lana – Il Filo di Lana è un servizio dedicato ai bimbini e alle bambine da 0 a 4 anni, ad accesso gratuito, posto nei locali del nido d’infanzia comunale Primavera (in via Gualandi 7), nel quartiere Zolino

Il servizio è rivolto in particolare a bambini e bambine che non frequentano ancora un servizio educativo. Luogo di relazioni, valorizza l’incontro tra le persone come strumento educativo. E’ uno spazio in cui genitori, nonni possono conoscersi tra loro mentre osservano i bambini giocare, e anche confrontarsi con educatori qualificati, che hanno il compito di accogliere e far sentire a proprio agio le famiglie, ma anche di allestire attività e proposte di gioco. Rappresenta un’opportunità per creare nuove sinergie, confrontarsi, ma anche un’occasione per attivare reti sociali, che possono essere di supporto alle famiglie.

Il Filo di Lana è aperto il giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 per bambini e bambine fino a 4 anni e il mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30, per la fascia 0-12 mesi.

Nei mesi di ottobre, novembre, febbraio e aprile, nella giornata di mercoledì, verrà proposto anche il corso di massaggio infantile, condotto da operatrici certificate A.I.M.I.

Per questa proposta è necessaria la prenotazione telefonica (martedì ore 9-13, tel 0542.602404).

La “Casa dei Giochi“ – Da lunedì16 ottobre, fino a lunedì 29 aprile 2024 riapre la Casa dei Giochi, che trova spazio all’interno del plesso che ospita il nido d’infanzia comunale Scoiattolo (in viale Saffi), nei pressi della Rocca Sforzesca.

E‘ un servizio dedicato ai bimbini e alle bambine dai 0 ai 6 anni ed alle loro famiglie, ad accesso gratuito, realizzato con la collaborazione dell’associazione Amici del nido d’infanzia Scoiattolo e altre realtà del territorio. E‘ un luogo pensato per giocare, conversare, fare merenda e trascorrere piacevoli pomeriggi, adulti e bambini insieme.

La Casa dei giochi è aperta il lunedì e il giovedì dalle 16 alle 18.30. I bambini e le bambine che vi accedono non possono essere lasciati in custodia: devono essere accompagnati da un adulto che ne è responsabile; gli educatori presenti hanno funzione di coordinamento.

Le attività proposte durante gli incontri (laboratori e giochi sulla lettura, sulla cucina e sullo sviluppo della creatività) verranno promosse attraverso il sito dell’associazione Amici del nido d’infanzia Scoiattolo e pagina Facebook e Instagram – Amici Nido d’Infanzia Scoiattolo Imola (tel. 0542-23186).

Per il vice sindaco e assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari, “senza l’entusiamso e la disponibilità delle educatrici e degli educatori del Servizio infanzia del Comune, oltre che delle associazioni che li affiancano, non sarebbe possibile offrire anche queste preziose opportunità, a fianco dei 700 posti di nido d’infanzia attivati ai primi di settembre. Esse rappresentano un tassello di un segmento educativo 0/6 sempre più coeso, strutturato e qualificato. Un altro servizio prezioso per tante famiglie“.

“Ringrazio tutti coloro che vi operano. Sono attività fondamentali per decine di famiglie. Così i servizi all’infanzia comunali incontrano la città. Parliamo di servizi gratuiti, aperti a tutte le famiglie, anche a chi non frequenta i nidi d’infanzia, ma ha così l’occasione privilegiata per conoscere e sperimentare questa realtà educativa così qualificata – conclude Fabrizio Castellari – perquanto attiene la Casa dei Giochi un ringraziamento particolare va all’associazione Amici del nido d’infanzia Scoiattolo, che continua a proporre iniziative qualificate che valorizzano la struttura e il suo pluridecennale radicamento nel cuore della città“.