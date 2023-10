Domani, 12 ottobre, sarà allestito un banchetto con materiale informativo durante il mercato settimanale

Il Comune di Medicina aderisce alla quinta edizione della “Settimana della Protezione Civile”, promossa dal Dipartimento di Protezione Civile nazionale per sensibilizzare i temi della prevenzione, della riduzione dei rischi e della difesa del territorio.

Quest’anno, il Comune di Medicina insieme all’associazione Volontari della Protezione Civile locale partecipano con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’iscrizione al servizio Alert System.

Per promuovere l’iniziativa, giovedì 12 ottobre durante il mercato settimanale sarà presente un banchetto (angolo piazza Garibaldi e via Libertà) con materiale informativo e supporto dei volontari della Protezione Civile locale per l’iscrizione al servizio.

Alert System è un sistema di allertamento telefonico che permette di informare i cittadini in tempo reale, per annunciare allerte o previsioni di eventi meteo significativi ed inviare comunicazioni ai cittadini in caso di emergenza.

Una voce pre-registrata comunicherà il messaggio direttamente al numero telefonico indicato. Il servizio permette di effettuare fino a 200.000 chiamate ogni ora.

I numeri fissi sono acquisiti automaticamente dal sistema, mentre è possibile registrare i numeri cellulare al sito https://registrazione.alertsystem.it/medicina

Durante l’emergenza alluvione di maggio, questo servizio è stato molto utile permettendo di informare i cittadini in tempo reale su ciò che stava accadendo. Comunicando allerte e fenomeni imminenti, importanti modifiche alla viabilità e ordinanze di evacuazione.

“Questo servizio è fondamentale per allertare i cittadini in caso di emergenza. In particolare durante l’emergenza di maggio lo abbiamo utilizzato per comunicare le allerte, per dare aggiornamenti e per informare riguardo le ordinanze di evacuazione. Per questo è fondamentale che tutti i cittadini si iscrivano al servizio – dichiara l’assessore alla Sicurezza e Protezione Civile Marco Brini – Ringrazio l’associazione Volontari Protezione Civile di Medicina per l’importante collaborazione nel nostro territorio e per promuovere il servizio aiutando i cittadini ad iscriversi”.