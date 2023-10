I lavori partiranno da oggi, venerdì 13 ottobre; sono 6 gli alberi interessati, ubicati in quattro zone

Nelle prossime settimane l’unità operativa verde pubblico di Area Blu ha in programma alcuni interventi di abbattimento e messa a dimora di nuovi esemplari, di diverse alberature poste in alcune aree della città. Gli interventi riguarderanno essenzialmente quattro zone: il Parco delle Acque minerali, Viale Dante, Via Guerrazzi (in corrispondenza dell’ingresso dell’omonimo parcheggio a sbarre) e l’area verde “Vittime delle foibe – limonaia”.

Gli interventi avverranno secondo questo cronoprogramma:

abbattimento pioppo presso il laghetto del parco delle Acque Minerali, previsto per venerdì 13 ottobre.

La visual tree assessmente (VTA), ovvero la valutazione visiva delle alberature ha individuato una classe di propensione al cedimento (detta CPC) di categoria D, corrispondente a quella più pericolosa e per tale ragione si rende necessario un intervento immediato. Infatti, l’analisi strumentale al colletto della pianta (tomografia) ha rilevato delle problematiche di stabilità.

Siccome il Parco delle Acque minerali è posto sotto il vincolo di tutela paesaggistica della Soprintendenza, si è dovuto richiedere a quest’ultima l’autorizzazione a procedere.

A seguito dell’abbattimento, la pianta non verrà sostituita per mancanza di spazio.

abbattimenti di 3 ippocastani in viale Dante. L’intervento è programmato nelle date del 13 e 16 ottobre. Vista la complessità dell’intervento i lavori saranno eseguiti in una o più giornate tra quelle indicate ed il traffico sarà gestito tramite di movieri, essendo in prossimità dell’incrocio con viale Zappi.

Qui le indagini strumentali e visive hanno classificato le alberature nelle classi B e C (pericolo basso e moderato). In un caso le cause sono da ricondurre al collasso di due branche principali durante gli eventi atmosferici dello scorso 25 luglio che hanno compromesso l’equilibrio della pianta eliminandone oltre i 2/3 della chioma, mentre negli altri due le cause sono da ricercare nella presenza di funghi (carpofori) a livello del colletto.

Gli alberi verranno reimpiantati nella stessa posizione ed inoltre verranno reimpiantati altri 4 alberi abbattuti in precedenza, per un totale di 7 messe a dimora. Verranno sempre utilizzati ippocastani ma di una varietà diversa, più resistenti ai parassiti (Aesculus X carne).

abbattimento di un tiglio in via Guerrazzi, in corrispondenza dell’ingresso al parcheggio a sbarre. Anche in questo caso l’intervento sarà eseguito in una o più giornate tra il 13 e 16 di ottobre. Il traffico sarà gestito da movieri, vista la prossimità con l’ingesso al parcheggio, ed inoltre sarà possibile una chiusura temporanea della pista ciclabile adiacente.

La pianta presenta evidenti segni di sofferenza vegetativa, senza prospettive future. Non verrà sostituita con un nuovo esemplare per mancanza fisica di spazi data la “competizione” con le alberature esistenti e le possibili interferenze con la sbarra di ingresso al parcheggio. Nell’allegato C la posizione del tiglio ed il tratto di pista ciclabile che verrà eventualmente chiusa.

abbattimento cedro nell’area verde vittime delle Foibe – limonaia (angolo tra la via Manzoni e la via Vittorio Alfieri). L’intervento è programmato per il prossimo 31 ottobre. Saranno posizionati preventivamente appositi divieti di sosta per consentire ai mezzi di accedere all’area per eseguire l’intervento ma non saranno previste deviazioni o interruzioni di traffico visto che l’esemplare è situato al centro dell’area verde.

In passato la pianta era stata danneggiata da un fulmine e furono rilevate carie su tutta la sua superfice. A questo si sono aggiunte le condizioni atmosferiche avverse dello scorso 3/08 che hanno provocato la caduta di una branca principale portandola così alla classe C-D (pericolo elevato). La pianta non verrà sostituita.

Le date degli interventi pianificati potranno subire possibili variazioni in caso di maltempo.

Prosegue inoltre la programmazione degli interventi di riqualificazione nel parcheggio “Centro Città” in Via Aspromonte, a seguito degli abbattimenti delle alberature di fine agosto scorso. Nella settimana che va dal 9 al 13 ottobre verrà infatti effettuata la rimozione dei ceppi dei pioppi abbattuti. Successivamente, dal 16 ottobre, inizierà il ripristino della pavimentazione drenante attuale, fino ad arrivare alla prima decade di novembre nella quale verrà effettuata la predisposizione dell’impianto di irrigazione. In ultimo, tra novembre e dicembre prossimi, saranno messi a dimore i 24 Morus platanifolia “fruitless” che andranno quindi a completare l’intervento iniziato. Nell’allegato E la rappresentazione grafica del progetto che verrà realizzato.