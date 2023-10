Donati ben 17 quintali di prodotti alla No Sprechi OdV imolese

Una platea gremita al Teatro dell’Osservanza di Imola la sera di venerdì 6 ottobre ha partecipato a un importante progetto di solidarietà per la comunità, il concerto Baratto del Maestro Maurizio Mastrini, donando tantissimi prodotti di prima necessità che saranno distribuiti alle 400 famiglie in disagio economico seguite da No Sprechi OdV.

Un pubblico molto attento e generoso anche con gli applausi scroscianti al pianista Mastrini che come sempre, oltre alla sua musica, ha donato la sua umanità, ma anche grande simpatia, interagendo con gli spettatori in più di un momento.

“Sono rimasto veramente sorpreso della grande generosità della gente imolese, non mi sarei aspettato questo record di 17 quintali di prodotti raccolti. Sono fiero per tutto questo e ho grande ammirazione per l’azienda TeaPak Srl SB e per l’associazione No Sprechi OdV e tutti i suoi volontari” dichiara il Maestro Maurizio Mastrini.

“E’ la prima volta che No Sprechi OdV partecipa ad un evento del genere e ci ha impressionato moltissimo la partecipazione della cittadinanza. Grazie a questa grande risposta abbiamo potuto raccogliere 17 quintali di beni di prima necessità. Siamo molto soddisfatti anche perché abbiamo avuto la possibilità di far conoscere la nostra realtà. Un ringraziamento particolare ai nostri volontari, al Maestro Mastrini e a TeaPak Srl SB” fa sapere Alfonso Bottiglieri, Presidente di No Sprechi OdV Imola.

“Grati a tutti coloro che hanno partecipato, al grande Maestro Mastrini, a No Sprechi e alla Amministrazione Comunale di Imola che accoglie seriamente e con impegno le belle iniziative della nostra città. Città dove sono nato e cresciuto e dove, come società, abbiamo voluto fortemente rimanere. Con la costante voglia di mettere le Persone al centro di tutto ritenendo l’impresa un mezzo per generare e portare valore a tutta la Comunità imolese” sottolinea Andrea Costa, Amministratore Delegato di TeaPak Srl SB

“Siamo davvero molto contenti della bella serata di solidarietà che si è vissuta il 6 ottobre scorso. Ringrazio anche io tutti gli intervenuti per la loro presenza e per i loro doni, ma soprattutto ringrazio TeapaK srl, per l’opportunità che ci ha donato di sentirci ancora degni dell’appellativo di Imola, quale città generosa e solidale. Ringrazio “No Sprechi” e tutte le associazioni che la compongono, nonché tutti i volontari che in esse operano. Ringrazio, inoltre, il Maestro Mastrini che ha per primo regalato la sua arte a tutti noi, perché spinti dalla sua gratuità, ci sperimentassimo nella collaborazione concreta con “NO Sprechi”, associazione che vediamo sempre in prima linea durante le catastrofi, ma che ha anche una attività ordinaria costante, attraverso cui vengono aiutate nei loro bisogni primari più di 500 famiglie ogni mese” conclude Daniela Spadoni, assessora al Welfare.

Il concerto Baratto

Il “Concerto Baratto” è un concerto solidale, al pubblico non viene chiesto di acquistare un biglietto ma di portare, in dono, prodotti di prima necessità che vengono raccolti e donato a chi è in condizione di disagio economico.

Il progetto Baratto nasce nel 2015 da un’idea del Maestro Mastrini che ha realizzato un tour dedicato portando la sua musica in diverse città italiane e raccogliendo circa 117 quintali di beni prima necessità poi devoluti in beneficenza.