A compensazione, nei prossimi mesi verranno impiantati un egual numero di alberi lungo la ciclabile di Via Pirandello ed all’interno dell’area ex Riverside

A partire da lunedì 23 ottobre il Settore verde pubblico di Area Blu provvederà a rimuovere alcune piante, anche di rilevanti dimensioni, poste sul ciglio delle scarpate fluviali del tratto urbano del Santerno, per evitare che crollino in acqua.

Come fanno sapere i tecnici del Settore verde pubblico di Area Blu “l’intervento si rende necessario in quanto, anche in situazioni di piena ordinaria dei fiumi accade frequentemente che le acque scalzino il piede delle alberature vegetanti in scarpata facendole crollare in alveo, trascinandole poi a valle con il rischio di ostruzione della luce di ponti o altri manufatti. L’albero che crolla, inoltre, porta con sé una ampia zolla radicale producendo una rientranza nella sponda del fiume, che verrà ulteriormente erosa dalle turbolenze create dalle acque di piena. Proprio al fine di prevenire tali situazioni si procederà con i suddetti interventi di rimozione”.

Nell’area compresa tra ex Riverside e il ponte di Viale Dante l’intervento sarà più evidente, ma indispensabile per la frequenza con cui tali eventi si sono già manifestati in passato.

Al fine di mitigare tale impatto, nei prossimi mesi verranno impiantati, a compensazione, un egual numero di alberi lungo la ciclabile di Via Pirandello ed all’interno dell’area ex Riverside.