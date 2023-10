A Cesena le ragazze della Sporting perdono per 8-0 contro la Tienneti

Sconfitta di larga misura in una partita difficile per le Valsanterno Futsal Girls, nonostante un buon avvio.

Mister Mandia è costretto a impiegare la Schiavone come portiere per via dell’infortunio occorso alla Di Lorenzo nell’ultima partita. L’inizio delle ragazze è incoraggiante, con il muro difensivo che tiene e non concede quasi nulla alle padroni di casa. L’ottima prova fuori ruolo della Schiavone non basta però, e dopo il gol subito a metà primo tempo che porta in vantaggio le cesenati, le nostre ragazze non riescono a riprendersi.

La Tienneti segna altre tre reti prima dell’intervallo, e anche nella ripresa le neroverdi controllano il match e lo mettono in ghiaccio con altre quattro marcature, che fissano il finale della partita sul 8-0. Inutili i tentativi da parte delle Valsanterno Futsal Girls di segnare quantomeno il gol della bandiera, la poca concretezza sotto porta viene purtroppo pagata a caro prezzo dalle nostre ragazze.

La prossima settimana sfida casalinga in programma martedì al Casale Tennis Club, dove nel difficile derby con la Mernap Faenza le ragazze cercheranno il riscatto dopo gli ultimi due match negativi.