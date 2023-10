Obiettivo: far acquisire ai giovani maggiore consapevolezza su come usare i soldi, risparmiare e proteggersi dai rischi, per aiutarli a diventare protagonisti delle scelte economiche future

In occasione del mese dell’educazione finanziaria, che si tiene ogni anno a ottobre, BCC Felsinea ha incontrato in un grande evento live gli studenti delle scuole superiori del territorio coinvolgendoli nel progetto “GLHF – Mettiti in gioco”, l’iniziativa di educazione finanziaria promossa e coordinata dalla Federazione delle BCC emiliano-romagnole.

GLHF è un acronimo inglese che significa “Good Luck and Have Fun”, ovvero “Buona Fortuna e Divertiti”, spesso utilizzato nella comunità dei videogiocatori per augurare, appunto, buona fortuna e divertimento agli altri giocatori prima di iniziare una partita. Nel contesto del progetto di educazione finanziaria, GLHF rappresenta l’idea che imparare a gestire le proprie finanze può essere divertente e gratificante e che, con un po’ di fortuna e impegno, tutti possono raggiungere i propri obiettivi finanziari. Scopo dell’iniziativa è quindi far acquisire ai giovani maggiore consapevolezza su come usare i soldi, risparmiare e proteggersi dai rischi, per aiutarli a diventare protagonisti delle scelte economiche future.

“Dall’ultima indagine Ocse emerge che l’Italia è il Paese con il più basso tasso di alfabetizzazione finanziaria del G20. Allo stesso tempo, è diffusa la consapevolezza che l’educazione finanziaria possa avere un impatto positivo nella vita di ognuno in termini di future scelte di risparmio, investimento, assicurative e previdenziali, soprattutto per le nuove generazioni. La nostra banca da sempre opera per promuovere l’educazione al risparmio, alla previdenza e alla protezione, anche con iniziative presso le scuole; quest’anno abbiamo aderito al progetto GLHF della Federazione BCC dell’Emilia-Romagna, iniziativa che riteniamo possa essere di grande valore per le scuole del territorio e per gli studenti che domani dovranno gestire i propri risparmi difendendo il potere d’acquisto e pianificare le loro scelte finanziarie”, ha evidenziato il Direttore Generale di BCC Felsinea Andrea Alpi.

Il progetto GLHF ha coinvolto circa 1.500 ragazzi delle classi quarte e quinte di 7 scuole superiori del territorio in cui opera BCC Felsinea che, il 25 ottobre, accompagnati dai loro professori, si sono riuniti al PalaSavena di San Lazzaro di Savena in un evento che ha visto alternarsi talk di relatori esperti a momenti interattivi attraverso una piattaforma di edutainment dedicata. Fra i relatori presenti, anche l’economista Stefano Zamagni, che ha sottolineato: “L’educazione finanziaria oggi è molto importante e non va confusa con l’istruzione finanziaria: questa mira a insegnare gli strumenti della finanza e il funzionamento dei mercati; l’educazione finanziaria, invece, è qualcosa di più poiché spiega il valore etico della finanza e il fine con cui è nata, che non è la speculazione, ma anzi dare un apporto all’economia reale a favore del bene comune”.

Il progetto GLHF proseguirà nei prossimi mesi sulla piattaforma di edutainment con una parte formativa, che consentirà ai ragazzi di approfondire ulteriormente i temi di educazione finanziaria attraverso dei live con esperti in materia, e anche con un “concorso di idee”, grazie al quale potranno diventare veri e propri designer di soluzioni in ambito economico-finanziario. La piattaforma metterà, infatti, a loro disposizione dei terreni di sfida sicura dove poter misurare la loro creatività e capacità di problem solving.

Tutti questi percorsi prevedono il riconoscimento di Crediti Formativi così come di premi e borse di studio per i finalisti.