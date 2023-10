Il format è approdato a Bologna e Fidenza dove ci sono i nuovi punti vendita del brand

È tornata la settimana della moda eyewear by Forlini Optical e, dopo il successo dell’edizione estiva in versione street a Ravenna, il format è approdato a Bologna e Fidenza, città che ospitano i nuovi punti vendita del noto brand.

Dal 15 al 22 ottobre alcuni fortunati cittadini bolognesi e abitanti di Fidenza, tra portici e vie del centro, hanno fatto un incontro sorprendente e inaspettato con la consulente di immagine in eyewear Angelica Pagnelli, che insieme alla fotografa di B2Eyes Ylenia Fabiano era alla ricerca di look street da immortalare. Il motivo? Perché “la strada è protagonista del fashion ben più delle passerelle!”, come ama ripetere proprio Pagnelli.

Gli scatti realizzati durante questi shooting outdoor verranno pubblicati all’interno del secondo Magazine edito da Forlini Optical, in collaborazione con l’editore dell’ottica Ferdinando Fabiano (Fabiano Gruppo Editore).

“Mi auguro che queste iniziative siano solo le prime di un progetto diffuso e condiviso con altri ottici, poiché oggi più che mai, è necessario portare la moda fuori dai negozi e proporla in real time”, ha dichiarato il CEO di Forlini Optical Gianni Forlini. “Sono fermamente convinto che solo la conoscenza del mondo là fuori regalerà all’ottico l’opportunità di diventare il tramite tra passerelle e strade. Un modo per soddisfare le richieste di un consumatore sempre più esigente e alla ricerca di soluzioni adatte ai diversi stili di vita e di visione, perché informato e al passo con i tempi, oltre che capace di anticipare stili e mode”, ha concluso Forlini.

Ma non solo nuove tendenze nate dalla strada, l’attenzione di Forlini Optical per il suo team di consulenti alle vendite e alla sua #FGeneration è stata espressa con un progetto originale chiamato “Mirroring”, che interpreta l’arte di rivedersi nell’altro come in uno specchio.

“Sappiamo bene che ogni giorno la #FGeneration regala fiducia al team Forlini Optical, non solo per l’attenzione e la professionalità che dimostra, ma anche per la capacità di ascolto e immedesimazione”, ha spiegato Pagnelli, ideatrice del progetto, pensato con l’obiettivo di rappresentare in modo artistico il concetto “mirroring”, reso possibile anche grazie alla Co-Lab con Sabbioni per il make up e l’hairstyling di Vittoria Grassi Parrucchieri.

Insomma una Forlini Optical Fashion Week F/W 23-24 ricca di eventi ed emozioni, che conferma il brand ravennate come trend setter dell’ottica, anticipatore di tendenze e attività capaci di accrescere l’interesse verso la moda e la cultura eyewear.