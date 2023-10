Gli interventi sono previsti per la giornata di oggi, venerdì 27, e per lunedì 30 ottobre

Il tratto interno di via Andrea Costa, lato est, da viale De Amicis a via Mentana sarà completamente riasfaltato, eliminando i dislivelli presenti, per completare la riqualificazione complessiva di viale Andrea Costa.

L’intervento si svolgerà nel corso di 2 giornate: la prima è oggi venerdì 27 ottobre; la seconda lunedì 30 ottobre. In queste due giornate sarà garantito l’accesso pedonale a residenti e alle attività economiche presenti, ma l’area non sarà transitabile da parte degli autoveicoli e non sarà possibile la sosta negli stalli presenti.

Sabato 28 ottobre e domenica 29 ottobre, invece, l’area sarà percorribile anche da parte degli autoveicoli e sarà consentita la sosta, anche in assenza di eventuali righe, mediante il pagamento. La cartellonistica di divieto di sosta è già aggiornata in tal senso.

Gli interventi riguardano, come detto, solo il tratto interno, il cosiddetto “controviale”, quindi viale Andrea Costa rimane percorribile dagli autoveicoli in modo normale, senza subire limitazioni, così come rimane pienamente fruibile la pista ciclopedonale.

I suddetti lavori di asfaltatura del tratto interno sono stati anticipati per non interferire con l’avvio degli interventi previsti dal secondo stralcio dei lavori di riqualificazione di viale Andrea Costa, la cui partenza avverrà a breve.