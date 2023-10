Rinnovato il patto di amicizia fra le due cittadine

E’ stato festeggiato oggi, 28 ottobre, il 20° anniversario del gemellaggio tra Sasso Marconi e il comune francese di Sassenage.

Nel Salone delle Decorazioni del settecentesco borgo di Colle Ameno, i sindaci Roberto Parmeggiani e Michel Vendra hanno rinnovato il Patto di Gemellaggio tra le città di Sasso Marconi e Sassenage, confermando lo spirito di amicizia e il comune sentimento di appartenenza europea che 20 fa anni fa ha portato le due comunità a unirsi in gemellaggio.

“Il gemellaggio che lega le nostre città ha fatto nascere amicizie, scambi culturali e tanti momenti di condivisione umana, ed è una delle possibili risposte all’incertezza di questi tempi, a quell’onda che spinge i popoli e le nazioni all’isolamento e alla divisione: oggi, come ieri, lo riaffermiamo perché crediamo in un futuro di pace”, ha detto il sindaco Parmeggiani nel suo intervento.

Il primo cittadino e il suo “collega” d’Oltralpe hanno poi ringraziato le rispettive Associazioni per il Gemellaggio per il lavoro svolto in questi anni: un impegno prezioso, che ha favorito numerose occasioni di scambio, consentendo di mantenere vivo il legame tra le due comunità anche nel difficile periodo della pandemia.

Uno scambio di doni e un brindisi benaugurale hanno chiuso la cerimonia, cui hanno preso parte i volontari dell’Associazione per il Gemellaggio G. Marconi, con la presidente Susi Folli (per il Comitato di Gemellaggio di Sassenage era presente Mireille Burnaz), gli ex-sindaci Gianni Pellegrini, Stefano Mazzetti e Marilena Fabbri (che siglò il Patto di Gemellaggio nel 2003) e i componenti della delegazione di Sassenage che in questi giorni si trovano in visita ufficiale nella nostra città.

I nostri gemelli d’Oltralpe si tratterranno a Sasso Marconi fino a domenica, partecipando alla Tartufesta e visitando alcuni dei luoghi di interesse storico e culturale del territorio, come il Museo Marconi e il borgo di Colle Ameno.