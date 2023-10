Il sindaco Panieri, che è coordinatore ANCI Giovani Emilia-Romagna, ha partecipato alla 40° assise nazionale svoltasi a Genova

Il sindaco di Imola e coordinatore ANCI Giovani Emilia-Romagna, Marco Panieri, ha partecipato alla 40° Assemblea Nazionale di ANCI, che si è svolta a Genova nei giorni scorsi. Un’occasione importante di formazione, condivisione e studio di buone pratiche. Con oltre 4.000 Sindaci da tutto il Paese, per confrontarsi e fare rete.

Fra i momenti più importanti dell’evento l’intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e quello della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oltre alle occasioni di confronto sull’attuazione del PNRR, una sfida che grava in buona parte sulle spalle dei Comuni, ma anche sullo sviluppo del Paese nel suo complesso, a partire dalle competenze degli Enti Locali.

Il sindaco Panieri ha partecipato al panel “Turismo, cultura e tutela del territorio: i Comuni al centro” insieme al Ministro del Turismo, Daniela Santanchè e ad altri colleghi sindaci, nel quale ha avuto l’opportunità di condividere Imola e le sue potenzialità, le sfide che i territori imolesi e romagnoli stanno affrontando dopo le alluvioni, il ruolo dell’Autodromo Internazionale di Imola come volano per il Made in Italy nel mondo, insieme al turismo motoristico come asset di crescita assieme alla rete di Città Motori ANCI e all’esperienza di Italian Motor Week. Non solo, anche la filiera corta del food, del wellness e delle ciclovie turistiche viene integrata in una promozione del “fare insieme” fra territori, che include il Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola (da poco riconosciuto patrimonio UNESCO) e la Ciclovia del Santerno.

“Voglio rivolgere un grazie speciale al Presidente nazionale di ANCI, il Sindaco di Bari Antonio Decaro, per la passione e la generosità con cui ha guidato l’Associazione in questi anni, accompagnando e sostenendo noi sindaci nel nostro sforzo quotidiano e rafforzando il peso dei Comuni nel dialogo con il Governo nazionale. Negli incontri abbiamo rimarcato le preoccupazioni verso i tagli annunciati dal governo agli Enti Locali e sul PNRR, risorse dedicate ai Comuni in un momento dove le fragilità sociali e gli ostacoli sono sempre più presenti e pesanti” dichiara Marco Panieri, sindaco di Imola.