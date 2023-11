I Carabinieri hanno salvato in extremis una donna sulla quarantina che voleva suicidarsi lanciandosi dal ponte

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna eseguono varie operazioni di soccorso in favore di persone che vogliono togliersi la vita per motivi economici, di salute o sentimentali, come accaduto di recente a Bologna e Malalbergo, quando due ragazzine hanno tentato di suicidarsi, ma non ci sono riuscite grazie al pronto intervento dei Carabinieri.

Anche questa volta, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Vergato hanno salvato una donna sulla quarantina, italiana e disoccupata, che voleva lanciarsi dal ponte del Viale della Stazione che attraversa il Fiume Reno. È successo poco dopo le 15 del 30 ottobre, ad Alto Reno Terme, quando l’attenzione dei Carabinieri che stavano transitando sul ponte, è stata richiamata da una donna disperata, che stava per buttarsi di sotto, gridando: “Voglio ammazzarmi! La voglio fare finita! Mi butto!”.

I Carabinieri sono scesi velocemente dall’autoradio e si sono lanciati sulla donna, bloccandola per le braccia un attimo prima del salto fatale, dopodiché l’hanno adagiata sul marciapiede, dove è crollata in una crisi di pianto. Soccorsa dai sanitari del 118, la donna, visibilmente spaventata, è stata trasportata in una struttura sanitaria.