Nel mirino della Guardia di Finanza di Imola una ventina di aziende del territorio, sponsor della società castellana di basket “sotto accusa”, l’Olimpia Castello

Si parla di un’evasione fiscale di un milione di euro e di 23 persone indagate fra dirigenti, amministratori di società e atleti. L’illecito fiscale sarebbe stato commesso da una società sportiva del Circondario Imolese, l’Olimpia Castello, di Castel San Pietro: l’operazione della Finanza di Imola ha infatti riscontrato nei conti della squadra di basket delle consistenti irregolarità, relativamente al periodo 2017-2019.

In seguito agli accertamenti effettuati dalle forze dell’ordine sono state denunciate 23 persone, alcune per emissione di fatture per operazioni inesistenti e altre per annotazione di fatture per operazioni inesistenti. Un sistema fraudolento che ha causato evasione fiscale e contributiva. Fatture gonfiate e sponsorizzazioni fasulle che hanno inoltre creato condizioni di concorrenza sleale e numerosi danni nei confronti di altre società sportive iscritte alla medesima categoria, la serie B Interregionale.