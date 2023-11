Un fine settimana all’insegna del volontariato e delle attività giovanili nel Comune di Medicina

Il Sindaco Matteo Montanari e l’Assessore Lorenzo Monti hanno partecipato sabato 28 ottobre all’inaugurazione delle panchine riqualificate dalle ragazze e dai ragazzi dell’Associazione La Strada insieme ai volontari di AVIS Medicina e dell’Associazione PerLeDonne, supportati dal gruppo degli Artisti Erranti.

L’iniziativa rientra nel progetto “Medicina Bene Comune” ed èfinalizzata alla riqualificazione dell’arredo urbano presente all’interno del Parco delle Mondine. Inoltre, intende sensibilizzare i giovani su importanti temi sociali quali la violenza contro le donne e la donazione del sangue.

Mediante diversi incontri intergenerazionali è stato possibile riflettere sulla cura e il rispetto degli spazi pubblici; sulle maggiori opportunità di socializzazione; sul protagonismo sociale e stili di vita sani; sulla prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, al bullismo-cyberbullismo e ad ogni forma di discriminazione.

Nei mesi scorsi, le ragazze e i ragazzi hanno trasformato le panchine tramite la pulizia e la levigatura di sedute e schienali per poi dipingerne ognuna con un colore significativo diverso.

Una panchina rossa come simbolo di vicinanza alle donne ed a richiamo permanente del contrasto alla violenza di genere. Una panchina gialla dedicata alle donazioni del sangue e del plasma, un gesto di altruismo importante che può salvare tante vite. Una panchina azzurra con disegni variegati che esprime la creatività dei giovani che hanno partecipato all’iniziativa.

Inoltre, nel pomeriggio è stato presentato l’evento Terre di Mezzo che rientra nel progetto circondariale “Open Up 3.0 – Spazi e Comunità”.

Dalle ore 18 e fino alle 23 presso il Magazzino Verde, luogo di cultura per l’infanzia e la gioventù, si sono svolte le iniziative coordinate da Officina Immaginata insieme ai giovani di Medicina e Castel Guelfo, in collaborazione con Medicinateatro e Teatro Testoni Ragazzi-La Baracca.

Tra mostre artistiche, laboratori, performance di danza e dj-set, la serata si è trasformata in un’opportunità per ragionare sul rapporto tra giovani, spazi pubblici e comunità.

Il progetto circondariale “Open Up 3.0 – Spazi e Comunità” intende essere lo strumento per sviluppare i percorsi iniziati negli anni precedenti, per continuare a rispondere alle aspettative, agli obiettivi e alle modalità di coinvolgimento della popolazione giovanile del territorio.

“Il mondo del volontariato medicinese si conferma un prezioso alleato dell’Amministrazione comunale. Il lavoro di quest’estate ha contribuito a coinvolgere ragazze e ragazzi nella rigenerazione dell’arredo di un importante parco e al tempo stesso sensibilizzare la popolazione a temi sociali. Anche il progetto Open Up punta in questa direzione, dobbiamo continuare ad investire sulla progettualità dedicata ai giovani, perché le potenzialità di questa generazione sono veramente tante. Io continuo a sostenere che: “i giovani non sono solo il futuro, ma anche un meraviglioso presente” – dichiara l’Assessore al Volontariato e alle Politiche giovanili Lorenzo Monti.