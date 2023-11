Raddoppiate le postazioni per la musica amplificata, che passano da 4 a 8, anche al di fuori del centro storico

La Giunta ha aggiornato le modalità operative per l’esercizio dell’attività di artista di strada, previste all’articolo 28 del regolamento di Polizia Urbana.

La revisione delle modalità operative è stata decisa in base agli approfondimenti condotti da un tavolo tecnico, considerando i mutamenti del contesto urbano in continua evoluzione e le esigenze di artisti e artiste di strada, con l’obiettivo di consentire un’adeguata distribuzione sul territorio delle postazioni, anche fuori dal centro storico, e garantire la quiete e la cura degli spazi pubblici.

Le nuove modalità operative, in vigore dal 15 novembre, verranno attuate in via sperimentale per un anno e riguardano principalmente la revisione delle postazioni per i musicisti di strada che si esibiscono con amplificazione, disponibili in giornate e orari specifici, e la semplificazione per l’accesso alla postazione di Piazza Maggiore.

“L’ampliamento e la ricollocazione del numero di postazioni per la musica amplificata – sottolinea Elena Di Gioia, delegata alla Cultura di Bologna e città metropolitana – valorizza le opportunità di esibizione degli artisti di strada e colloca due delle quattro nuove postazioni al di fuori del centro storico nell’ottica di stimolare un maggiore policentrismo culturale della città. Le nuove modalità operative verranno attuate in via sperimentale per un anno permettendo all’amministrazione di verificare l’andamento delle postazioni. L’apertura del nuovo regolamento va nella direzione di favorire l’arte di strada e al tempo stesso disincentivare le esibizioni irregolari. In qualità di città creativa della musica UNESCO, con questo nuovo regolamento intendiamo attuare azioni per valorizzare l’arte di strada e il panorama musicale nell’equilibrio tra la quiete e la cura dello spazio pubblico e abbiamo inserito la possibilità anche per festival e manifestazioni musicali della città di promuovere le proprie attività in alcune postazioni”.

Artisti con amplificazione

Le postazioni vengono raddoppiate, passando da 4 a 8: alle postazioni in Piazza Maggiore, via Azzo Gardino, piazza XX Settembre, si aggiungono quelle sulla scalinata della Montagnola dalla domenica al giovedì, ai Giardini Margherita all’ingresso di Porta Santo Stefano dal giovedì alla domenica, in via Matteotti davanti al Teatro Testoni dal giovedì alla domenica, e in via Ugo Bassi nei giorni di Tdays; la postazione in via Indipendenza 44 viene spostata all’angolo con via Righi e sarà attiva dal venerdì alla domenica.

Per la postazione di Piazza Maggiore è previsto un ampliamento delle opportunità di esibizione: sarà attiva nei pomeriggi di mercoledì, giovedì e venerdì e sia la mattina che il pomeriggio di sabato, domenica e nei giorni festivi. In caso di manifestazioni ed eventi che rendano incompatibili le esibizioni, è prevista la possibilità di spostarsi temporaneamente in piazza Minghetti.

L’iter di accesso alle postazioni viene uniformato, eliminando la partecipazione all’avviso pubblico per la postazione di Piazza Maggiore. Per accedere alle postazioni sarà sufficiente richiedere l’abilitazione online sulla piattaforma cittadellamusica.comune.bologna.it/artisti-di-strada fornendo una breve biografia e il link ad un video di un’esibizione in strada, oltre alla copia dei documenti di identità del musicista e degli eventuali membri del gruppo.

Artisti con percussioni

L’uso delle percussioni è limitato alle postazioni di Piazza XX Settembre e piazza Maggiore, nei soli giorni di sabato e domenica, dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 21. Le postazioni devono essere prenotate on line.

Artisti non accompagnati da musica

Lo svolgimento dell’attività è consentito di norma tra le 9 e le 22 in tutto il territorio comunale, tranne che davanti alle entrate di chiese ed edifici di culto negli orari delle funzioni; vicino alle strutture sanitarie e assistenziali; vicino a scuole e biblioteche quando sono aperte; nell’area di Piazza Maggiore.

Artisti musicali senza amplificazione, ad esclusione dei percussionisti

Possono esibirsi in tutta la città dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 21 tranne che davanti alle entrate di chiese ed edifici di culto negli orari delle funzioni; vicino alle strutture sanitarie e assistenziali; vicino a scuole e biblioteche quando sono aperte; nell’area di Piazza Maggiore e ad esclusione delle zone gialle indicate in planimetria.