Il marciapiede, ripavimentato, è più bello e più accessibile

Si è conclusa nei giorni scorsi la posa dei cubetti di porfido e la resinatura che hanno permesso la riapertura del marciapiede della parte alta di via Cavour. L’intervento fa parte dell’opera complessiva di rifacimento di questa strada che insieme alla via Mazzini (sistemata in precedenza) costituisce l’asse principale del centro storico.

Il marciapiede della parte alta di via Cavour è stato allargato fino a 2 metri e 20 centimetri ed è stato eliminato il gradino, portandolo a livello della strada, per consentire una migliore accessibilità e per dare più spazio ai dehors.

Anche in questa fase dei lavori, come per tutta la durata del cantiere, per limitare al minimo i disagi, è stato sempre garantito l’accesso ai negozi e alle abitazioni.

I lavori nella sede stradale di via Cavour sono stati realizzati in due fasi distinte – la parte bassa da settembre a novembre 2022, la parte alta da gennaio a luglio 2023.