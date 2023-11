Dai 60.000 euro del 2022 si è infatti passati ai 67.000 stanziati nel 2023

Anche quest’anno la giunta ha deliberato i contributi ai centri sociali. L’occasione per annunciarlo ai diretti interessati è stato l’incontro con i presidenti e i vice presidenti dei centri sociali, tutti gentilmente ospitati dal Centro sociale Campanella anche per la cena.

Dal dialogo proficuo e collaborativo è emersa la positività dell’esperienza delle feste dei quartieri e delle frazioni, per le quali i centri sociali hanno svolto il ruolo di “pivot” all’interno del territorio in cui sono situati, aggregando attorno al progetto “Intrecci di Comunità” le realtà associative, educative e scolastiche, caritatevoli, e parrocchiali, servizi sociali e centri giovanili.

Si è dialogato insieme di come sia importante che i centri sociali si rapproprino del ruolo che fu loro proprio, ovvero quello di svolgere promozione sociale, che significa promuovere iniziative culturali, di formazione, ed educative, di festa, affinché le persone si sentano parte attiva in una comunità.

Nel corso dell’incontro, è stata messa in evidenza anche l’esperienza che alcuni centri sociali fanno, accogliendo al loro interno gli incontri dei Caffè Alzheimer, organizzati dall’Associazione Alzheimer, e di come tutti i centri sociali, nell’ambito del progetto “Imola, città amica delle demenze” possano diventare luoghi di accoglienza delle persone con disturbi cognitivi e di sostegno alle loro famiglie, nonché luoghi di educazione all’accoglienza delle difficoltà.

Quest’anno è stato raggiunto un obiettivo importante, ovvero tutti i centri sociali hanno tolto le slot machine dai propri spazi, nella consapevolezza che un centro sociale che intende perseguire obiettivi di promozione umana, deve rifiutare tutte quelle situazioni che invece possono causare una regressione dell’autonomia delle persone e una permanenza nelle loro difficoltà. Nei centri sociali le persone in difficoltà devono trovare amici, disponibili a sostenerli e aiutarli, non strumenti che li condannano a una vita di dipendenza.

Nel suo intervento, l’assessora al Welfare, Daniela Spadoni ha evidenziato poi che “quest’anno le somme ripartire come contributi ai centri sociali sono superiori all’anno scorso sia per rispondere ad una esigenza di maggiore aiuto sulle spese, sia come scelta politica di valorizzare il potenziale umano e sociale lì esistente. Dai 60.000 euro del 2022, si è infatti passati ai 67.000 del 2023”. Un aumento che avviene dopo quello attuato dal Comune anche nel 2022 sul 2021.

I centri sociali e le associazioni ad essi equiparate che beneficiano dei contributi sono: A. Giovannini; Asbid Bocciofila; Orti Belpoggio; Orti Anziani Campanella; Campanella; Fabbrica; La Stalla; Ponticelli; San Prospero; Sasso Morelli; Tarozzi; Palinsesto, Tiro a segno; La Tozzona; Zolino.

Un ultimo pensiero è stato rivolto a tutti ai volontari. L’età anagrafica dei volontari aumenta e si fa fatica a trovare giovani disposti ad impegnarsi nei contri sociali. Ma tra gli obiettivi delle feste di quartiere e delle frazioni vi è anche quello di avvicinare nuove e più persone per fare nascere in loro la voglia di “dare una mano”.

“I centri sociali particolarmente in quest’anno sono stati interlocutori privilegiati dell’amministrazione comunale, sia durante i percorsi per lo studio e la preparazione delle feste di quartiere e delle frazioni, sia nei momenti tragici e difficili dell’alluvione, per cui ognuno si è “inventato” qualcosa per mettersi a disposizione della comunità. Chi ha ospitato e preparato pasti per la Protezione civile e per i volontari, chi ha organizzato cene per gli alluvionati, chi ha organizzato la raccolta dei beni di prima necessità per le famiglie e via dicendo – spiega Daniela Spadoni, assessora al Welfare -. Si è respirato in tutti questi momenti l’aria dell’accoglienza, dell’inclusione, della solidarietà e dell’amicizia, parole non scontate in questo periodo storico nel quale sembra che le cose importanti su cui investire siano altre. La nostra comunità intende investire ancora su queste, perché nessuno rimanga indietro. Un ringraziamento immenso a tutti i volontari che operano nei centri sociali della nostra città per il lavoro che hanno svolto e che continuano a svolgere a servizio unicamente del bene comune e ad ANCeSCAO (Associazione Nazionale Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti) a cui le nostre realtà aderiscono”.