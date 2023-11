Le risorse saranno destinate in gran parte a sostegno delle aziende agricole,delle famiglie per abbattere la Tari e alla rigenerazione del patrimonio pubblico

Ammontano a oltre 800 mila euro (esattamente 807.082,57) le donazioni pervenute al 10 ottobre scorso al Comune, per la raccolta fondi che ha lanciato per l’emergenza alluvione, insieme alla popolazione, il 19 maggio scorso. E mentre la raccolta fondi prosegue, nei giorni scorsi il Comune ha approvato la destinazione degli € 807.082,57 (al netto delle commissioni per i pagamenti Satispay) frutto delle donazioni pervenute sul proprio conto corrente.

Come si ricorderà, infatti, l’Amministrazione comunale, nell’ottica di dare sostegno concreto alle famiglie e alle realtà più colpite, con lo scopo di affrontare la fase di emergenza e accogliere la generosità delle tante persone che si sono rivolte al Comune chiedendo come poter dare il proprio aiuto, ha deciso di accogliere tramite il conto di Tesoreria comunale le donazioni in denaro che chiunque intendeva erogare.

Nel dettaglio, le donazioni per emergenza maltempo pervenute da famiglie, ammontano a € 99.783,79; quelle dalle imprese a € 643.266,91; quelle da istituzioni sociali private a € 46.156,87; quelle dal resto del mondo a € 15.000,00; infine quelle da comuni a € 2.875,00.

Le risorse destinate al sostegno delle famiglie e delle realtà colpite dall’emergenza alluvionale vengono così destinate:

€ 150.000,00 per contributi a sostegno delle aziende agricole alluvionate i cui terreni o la sede sono ricompresi nelle circoscrizioni territoriali previste dal D.L.61/2023 (cosiddetto decreto Alluvioni).

€ 134.422,73 all’intervento di rigenerazione dell’edificio ex sede scolastica di Spazzate Sassatelli, i cui elementi nello specifico emergeranno in un percorso partecipativo che coinvolgerà i residenti della frazione, da destinare poi eventualmente ad attività sociali e culturali a servizio della comunità della frazione e territori limitrofi;

€ 60.000,00 da BCC Ravennate e Forlivese Soc.Coop.va da finalizzare, come specificatamente indicato dal donante, agli interventi di manutenzione nella piscina comunale Ruggi per danni riportati a seguito dell’alluvione di maggio 2023;

€ 429.600,00 da AUCTIONS DEUTSCHLAND GMBH, come specificatamente indicato dal donante mandatario dell’asta benefica (Charles Leclerc), per € 300.000,00 all’intervento di rigenerazione dell’edificio ex sede scolastica di Spazzate Sassatelli che emergerà dal percorso partecipativo da destinare poi ad attività sociali e culturali a servizio della comunità della frazione e territori limitrofi e, per la parte restante di € 129.600,00, all’area attrezzata lungo il fiume Santerno lato via Tiro a Segno/via delle Lastre;

€ 33.059,84 da destinare a contributi a sostegno degli oneri TARI per le famiglie aventi la residenza nelle circoscrizioni territoriali previste dal D.L. 61/2023 (cosiddetto decreto Alluvioni).

Il Comune, inoltre, ha deliberato di accettare altre due donazioni. La prima è quella effettuata dal Lions Club International – Distretto 108 Tb, che donerà attrezzature ludiche per un parco giochi inclusivo da realizzare nella frazione di Spazzate Sassatelli, per un valore di € 27.041,71, al fine di poter portare ulteriore sollievo alle tante famiglie colpite dall’alluvione, in modo che possano riappropriarsi di quella normalità e di quegli spazi sociali e di aggregazione necessari per la comunità. La seconda è quella effettuata dallo sportivo Federico Fontana (Team General Manager US Biathlon Assoc), originario dell’Emilia-Romagna, ma residente in Germania, che utilizzando la piattaforma GoFundMe, ha avviato una raccolta fondi, collegata ad una propria impresa ciclistica, a favore del Comune di Imola. In totale la somma raccolta è pari a € 5.276,00, che saranno destinate al parco giochi del centro polifunzionale da realizzare nella frazione di Spazzate Sassatelli.

“Con questo provvedimento disponiamo l’utilizzo delle donazioni che abbiamo ricevuto lungo i mesi a partire dalle alluvioni di maggio. Il primo pensiero è di ringraziamento a quanti, con grande generosità, hanno voluto dare il proprio contributo per la ripartenza e il sostegno al nostro territorio colpito. Non parliamo di soli singoli cittadini, ma anche di aziende, associazioni, realtà economiche e culturali di grande rilievo e alle quali siamo grati – spiega il sindaco Marco Panieri -. Oltre alle donazioni con finalità già definita dai donatori, come Amministrazione abbiamo voluto dare un chiaro segnale di vicinanza al settore dell’agricoltura, fortemente colpito in intere aree del forese, che ancora oggi vive con interi campi inutilizzabili e che da allora non ha ricevuto alcun sostegno economico o materiale, ma anzi ha dovuto adoperarsi quasi completamente autonomamente per risollevare la propria attività e i propri spazi. Per questo 150.000€ della parte non vincolata dell’intero budget di solidarietà andranno alle aziende agricole colpite del nostro Comune, mentre una parte restante sarà dedicata all’abbassamento degli oneri TARI per le famiglie residenti nelle circoscrizioni territoriali colpite”.

“Ci sono poi altre donazioni di grande importanza, sempre dedicate alle famiglie o alle frazioni del forese colpite, che il Comune ha accettato e per le quali opererà al fine di realizzare l’aiuto richiesto – specifica il sindaco Marco Panieri -. Nel dettaglio la cifra complessiva ammonta ad oltre 400.000€, che con l’aggiunta di risorse non vincolate sarà destinata ad interventi di rigenerazione nella frazione di Spazzate Sassatelli dopo un percorso partecipativo con la frazione. L’obiettivo è ricreare spazi utilizzabili per attività sociali e culturali a servizio della comunità della frazione e territori limitrofi. Una scelta di attenzione e di rinascita per quella zona che stiamo accompagnando in questi mesi difficili”

Prosegue la raccolta fondi lanciata dal Comune e dalla popolazione

La raccolta fondi prosegue, con le stesse modalità di adesione fin qui in vigore:

bonifico bancario al Comune di Imola, specificando la causale “donazione emergenza alluvione 2023″ IBAN IT91-J-05034-21002-000000005271

Pago Pa: su portale Entranext selezionando il pulsante “donazioni emergenza maltempo“: https://portale-imola.entranext.it/pagamenti/pagamenti-spontanei

tramite SATISPAY: sul link https://www.comune.imola.bo.it/come-aiutare

si trova il Qr code per effettuare una donazione tramite l’App dedicata

Questi i riferimenti per poter donare dall’estero: l’iban per il comune di Imola per il c/ tesoreria

IT91-J-05034-21002-000000005271 – Bic/Swift BAPPIT22.