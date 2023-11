Siglato a Genova il protocollo d’intesa per la transizione digitale

Windtre e il Comune di Imola hanno siglato il protocollo d’intesa per il percorso Smart City con l’obiettivo di accrescere le competenze tecnologiche dell’amministrazione e progettare soluzioni innovative dedicate a cittadini e imprese del territorio. La sottoscrizione dell’accordo è avvenuta nel corso dell’annuale assemblea dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, che si è svolta a Genova. Efficienza energetica, digitalizzazione dei processi decisionali in ambito turistico, servizi di mobilità intelligente e tutela dell’ambiente attraverso l’utilizzo dei Big Data Analytics sono alcune delle aree di maggior interesse per le quali Windtre si propone di supportare i Comuni in questo percorso di cambiamento.

“Siamo felici di collaborare con il Comune nella trasformazione digitale e sostenibile della città”, afferma Stefania Matrone, Direttrice Transformation & Development Office dell’azienda. “Imola è storicamente una realtà che attrae molti turisti, per la bellezza del territorio e per i grandi eventi che ospita durante tutto l’anno, pensiamo ad esempio alle gare di Formula1, ai concerti e alle altre competizioni motoristiche. In uno scenario come quello di un gran premio, che muove centinaia di migliaia di appassionati, la nostra azienda si propone di essere al fianco dell’amministrazione con soluzioni evolute di Big Data Analytics, che consentono di studiare i flussi di mobilità al fine di migliorare la gestione del traffico e dei servizi di trasporto urbano, non solo in occasione di grandi eventi, ma anche nella quotidianità”.

“Questo protocollo, firmato dal Comune all’Assemblea Nazionale ANCI, vuole valorizzare e approfondire il percorso che come Città di Imola stiamo facendo nell’ambito della Smart City con la digitalizzazione e la semplificazione dei servizi” sottolinea Marco Panieri, sindaco di Imola. “Dal 2020 ad oggi abbiamo recuperato alcuni ritardi, attivando la modalità di pagamento digitalizzata e standardizzata PagoPA, resi accessibili alcuni servizi comunali tramite SPID, avviato il Sistema Informativo Territoriale (SIT) per i dati catastali, l’estensione della fibra ottica nel forese, oltre al Servizio Civile Digitale e altre iniziative. La partnership con Windtre consentirà di aumentare la quantità e l’elaborazione di dati (Big Data) utili per lo sviluppo della città, a cominciare dai flussi turistici, quelli della viabilità e della fruizione dei servizi”.

Uno dei dieci obiettivi concreti, misurabili ed integrati nel business del piano di sostenibilità Windtre è quello di mettere il digitale al servizio delle Smart City e disegnare insieme alle amministrazioni locali la trasformazione urbana delle città italiane per migliorare l’ambiente, la salute e la qualità della vita delle persone. L’azienda promuove da anni soluzioni e progetti mirati ad accompagnare il Paese verso un futuro più sostenibile ed inclusivo e si propone di raggiungere, entro il 2030, ambiziosi risultati nell’ambito di tutte e tre le dimensioni ESG (Environmental, Social and Governance), in linea con l’Agenda ONU 2030. Per maggiori informazioni sulle iniziative e i traguardi già raggiunti, è possibile visitare la sezione Sostenibilità del sito Windtre: https://www.windtregroup.it/IT/Sustainability/la-nostra-visione.aspx