I cittadini potranno ricevere assistenza dagli operatori della multiutility ogni giovedì mattina recandosi al piano terra del nuovo polo dei servizi per il territorio della montagna

A Marano di Gaggio Montano, nel cuore dell’Appennino bolognese, ha aperto un nuovo sportello clienti Hera, al piano terra del nuovo polo dei servizi di via Giugnano 5 (ingresso da via Porrettana). Cittadini e aziende hanno ora a disposizione un punto di riferimento a cui rivolgersi per ogni richiesta relativa ai servizi del Gruppo Hera, sia energy (gas ed energia elettrica) che non energy (servizio idrico). Ogni giovedì dalle 8.30 alle 13 ci si potrà recare al nuovo sportello per effettuare, per esempio, nuovi allacci e contratti, richiedere informazioni sulle bollette e consultare gli operatori per ottenere una consulenza energetica completa per consumi più consapevoli.

Con l’apertura dello sportello a Marano di Gaggio Montano, che con i suoi circa 5.000 abitanti fa parte dell’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese, salgono a 13 gli sportelli collocati sul territorio della Città metropolitana di Bologna, su un totale di oltre 70 presenti in tutta l’Emilia-Romagna.

Oltre agli sportelli fisici, i clienti hanno a disposizione anche il Servizio Clienti (800.999.500 per le famiglie e 800.999.700 per le aziende), operativo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18, e i canali digitali sempre attivi come i servizi Hera On Line e la app My Hera.

Allo sportello soluzioni energetiche e consulenze personalizzate

I clienti interessati possono richiedere gratuitamente allo sportello una consulenza energetica più approfondita per ricevere consigli utili ai fini di un migliore monitoraggio dei propri consumi, per conoscere meglio il portafoglio di offerte luce e gas tutte 100% sostenibili di Hera Comm, ma anche per valutare caratteristiche e vantaggi di prodotti e servizi a loro disposizione e intraprendere il proprio percorso di transizione energetica.

Da tempo, infatti, Hera Comm ha esteso la propria gamma di soluzioni sostenibili, che comprende prodotti per il monitoraggio dei consumi e il risparmio di energia come Hera Led ed Hera Thermo, per riscaldare/raffrescare gli ambienti in modo efficiente come Hera Caldaia, Hera Clima, Hera Scaldacqua e per produrre direttamente la propria energia dal sole, come Hera Fotovoltaico, la proposta chiavi in mano, disponibile anche con sistema di accumulo.