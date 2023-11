Restyling completo per il ristorante self-service a un anno dall’incendio della struttura

Riapertura ufficiale per il ristorante self-service I Due Castelli, in Via della Concia 15 a Castel Guelfo. Presenti al taglio del nastro il sindaco Claudio Franceschi e il vicesindaco Anna Venturini del Comune di Castel Guelfo, Stefania Ceretti, vicepresidente Camst group, Marco Placci, direttore generale GEMOS, assieme al consiglio di amministrazione della società I Due Castelli.

Nata nel 2003 come self-service aziendale e, in seguito, dotata di cucina centralizzata per rispondere alle esigenze del comprensorio Imolese, I Due Castelli S.r.l., società partecipata al 50% da Camst group e per il restante 50% dalla cooperativa di ristorazione Gemos di Faenza, impiega in totale 65 dipendenti, erogando circa 2.600 pasti al giorno tra aziende convenzionate, scuole e strutture ospedaliere. Il consorzio offre, infatti, un servizio di ristorazione anche per i presidi ospedalieri dell’AUSL di Imola, per l’Istituto di Montecatone Ospedale di Riabilitazione e per le scuole del Comune di Castelguelfo.

Dopo gli ingenti danni dovuti a un incendio scoppiato il 5 luglio 2022, il ristorante, tornato pienamente operativo già dal mese successivo grazie a un intenso lavoro di bonifica che ha coinvolto anche i dipendenti e di messa in sicurezza a cura dello Studio Ghetti Venturini di Faenza, di recente è stato sottoposto a un restyling, sempre per loro mano, per un investimento totale di quasi 800mila euro.

“Come Sindaco di Castel Guelfo con delega anche alle attività produttive – ha sottolineato Claudio Franceschi – non posso che essere contento di questa ripartenza e di tutto il grande lavoro di restyling che ha decisamente trasformato l’atmosfera del locale. In tutti questi anni il rapporto con la Due Castelli è sempre stato di grande collaborazione ed interesse. A loro va, quindi, il nostro ringraziamento, per tutto ciò che hanno fatto e continueranno a fare per il nostro territorio, e l’augurio di continuare a crescere a beneficio sia dei dipendenti della struttura sia di chi, ogni giorno, continuerà ad usufruire dei loro servizi”.

“Veder ripartire I Due Castelli è per noi una grande emozione – ha commentato Laura Pierantoni, Direttore Area Locale Romagna Camst group e AD de I Due Castelli. – La nostra è stata sin da subito una ripartenza in velocità, perché abbiamo cercato di riattivarci il prima possibile a beneficio sia dei dipendenti che dei clienti, ma è stato anche un grande lavoro di prospettiva. Sin da subito, infatti, abbiamo pensato a una ricostruzione che, oltre a far rinascere l’immagine della struttura, potesse migliorarne ulteriormente il servizio, aumentarne il comfort e ampliarne ancora di più il bacino di utenti. Abbiamo investito tanto in questo progetto e speriamo davvero che il risultato ci porti a essere un punto di riferimento, ancora più di prima, per i cittadini di Imola e non solo.”

Il locale, che ha donato gli arredi dismessi alla cooperativa sociale Cervia Social Food, gestore della mensa per i poveri di Cervia, è aperto all’ora di pranzo dal lunedì al venerdì con 240 coperti a sedere, oggi si presenta con un’immagine completamente rinnovata. Dai colori agli arredi, infatti, tutto è pensato per offrire una pausa pranzo confortevole in un ambiente che, oltre alla consueta proposta gastronomica di qualità, offrirà ai propri clienti il piacere di un luogo accogliente e familiare.