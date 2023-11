L’invito è rivolto a tutte le famiglie dei nuovi nati dall’1 novembre 2022 al 31 ottobre 2023

L’Amministrazione Comunale di Imola prosegue l’iniziativa di piantare un albero per ogni nato/a (L. n. 113/1992), che stabilisce per i Comuni con più di 15 mila abitanti di mettere a dimora un albero per ogni bambina e bambino nati nel proprio territorio.

Domenica 19 novembre, infatti, alle ore 10,30 nell’area verde adiacente il gattile e canile (via Gambellara), il Comune organizza la cerimonia denominata “Un Albero per ogni nuova vita”, con la messa a dimora di un albero dedicato simbolicamente ad ogni nuovo nato e nuova nata dall’1 novembre 2022 al 31 ottobre 2023. L’iniziativa è organizzata in occasione della Giornata Nazionale dell’Albero, promossa dal Ministero dell’Ambiente per diffondere il rispetto per la Natura e per il nostro Pianeta. Saranno presenti, fra gli altri, il sindaco Marco Panieri, l’assessora all’Ambiente, Elisa Spada, l’assessore ai Servizi alla Persona, Elena Penazzi.

Si tratta di una cerimonia simbolica, alla quale sono state invitate, con una specifica lettera, tutte le famiglie dei nuovi nati dall’1 novembre 2022 al 31ottobre 2023, residenti a Imola, che vedrà la messa a dimora di alcuni alberi, a cui seguirà, a cura di Area Blu, la collocazione di tutti i 451 alberi corrispondenti ai nuovi nati nel periodo sopra indicato.

“Questi alberi cresceranno insieme ai vostri bimbi e alle vostre bimbe, nella consapevolezza che “chi pianta un albero mette radici nel domani” – ricordano l’assessore ai Servizi demografici, Elena Penazzi e l’assessora all’Ambiente, Elisa Spada -. La sostenibilità ambientale è un fatto collettivo ed è per questo che diamo grande valore al coinvolgimento della cittadinanza, in particolare le famiglie dei nuovi nati e nate, nella messa a dimora delle alberature. E’ importante che si crei un legame affettivo con questi luoghi, perché è anche attraverso questo legame che cresce la consapevolezza del rispetto per la natura e il desiderio di prendersene cura”.

Un attestato di partecipazione – Durante l’iniziativa sarà rilasciato, a ricordo dell’evento per i nuovi nati, un attestato di partecipazione alla cerimonia e la mappa “Imola Verde”. Chi non potrà essere presente potrà comunque richiedere il suo ricordo alle seguenti mail: assessore.penazzi@comune.imola.bo.it oppure assessore.spada@comune.imola.bo.it specificando il nome del proprio bimbo o bimba.