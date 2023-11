Anche quest’anno Piccoli Grandi Cuori Odv lancia la campagna di Natale per sostenere i progetti di supporto psicologico e di accoglienza dedicati alle persone nate con una cardiopatia congenita

Per aiutare le persone con cardiopatie congenite e sostenere i servizi di accoglienza e di sostegno psicologico e socioassistenziale a loro dedicati, Piccoli Grandi Cuori odv lancia la campagna di Natale 2023: panettoni, pandori e ceste natalizie da mettere sotto l’Albero per un regalo che scalda il cuore.

Piccoli Grandi Cuori è l’associazione di riferimento delle Unità Operative di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva IRCCS Policlinico di Sant’Orsola, l’unico centro cardiologico cardiochirurgico in Italia che segue il paziente dalla diagnosi prenatale a tutta l’età adulta, garantendo una presa in carico totale durante l’intero arco di vita e offrendo a tutte le fasce di età l’opzione del trapianto e delle assistenze meccaniche. L’unico ospedale in Emilia-Romagna ad eseguire i trapianti di cuore (nel 2023 40, di cui 9 pediatrici): anche in questa complessa strategia terapeutica, come il trapianto di cuore, le psicologhe e le assistenti sociali sono presenti per sostenere il paziente (dal pediatrico all’adulto) e la sua famiglia in ogni tappa del percorso di cura.

La campagna di doni solidali include: Panettone, Pandoro, Ceste Natalizie, Libri di cucina e tanto altro ancora (biglietti di auguri personalizzati, panettoni virtuali, shopper, grembiuli e taccuini, qui l’elenco consultabile). Scegliendo uno di questi doni è possibile fornire un’ora di sostegno psicologico ad un piccolo paziente, assicurare ad un cardiopatico congenito e alla sua famiglia un viaggio in taxi per l’ospedale o ancora donare loro una notte di ospitalità gratuita presso la casa di accoglienza “Polo dei Cuori”. Un piccolo dono dal grande significato può infatti fare la differenza per queste persone, in particolar modo bambini e bambine, che oggi crescono e diventano adulti grazie ai progressi della cardiologia e cardiochirurgia pediatrica.

Per quanto riguarda l’ambito pediatrico e dell’età evolutiva, oggi l’80-85% dei bambini e delle bambine con una cardiopatia congenita riesce a sopravvivere fino all’età adulta: ciò significa che crescendo sviluppa nuovi bisogni, incontra nuove sfide, deve superare ostacoli. L’associazione sta lavorando proprio per sensibilizzare rispetto a questo tema: la cardiopatia congenita è una patologia cronica, che a volte può essere invalidante e che non è sempre possibile diagnosticare subito. Il percorso di cura è un percorso che dura per tutta la vita: dalla diagnosi, quando è possibile, fino all’età adulta; è dunque molto importante essere al fianco di queste persone attraverso servizi che possano migliorare la loro qualità della vita.

Le ceste natalizie sono realizzate grazie al contributo di alcune realtà che hanno scelto di sostenere Piccoli Grandi Cuori, tra cui: Dolcem, Pasta Dallari, Forno Calzolari, Acetaia Malpighi, Il Cuore d’Oro Apicoltura, Macelleria Zivieri, Palazzo di Varignana, Associazione panificatori di Bologna, Novaripa, Fratelli Carli, Majani, StregaTe, Antica Drogheria della Pioggia, Farmacia Trento Trieste Bologna, Farmacia del Meloncello (Bologna), Bahlsen Italia.

Per informazioni: www.piccoligrandicuori.it, donisolidali@piccoligrandicuori.it, tel. 051 6343265