Gasometro di Bologna e Centrale di cogenerazione di Imola illuminate di rosso

Per tutta la settimana Hera illumina di rosso le luci del gasometro collocato a Bologna all’interno della sede di viale Berti Pichat, e della Centrale di cogenerazione di via Casalegno a Imola, in vista della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, prevista il 25 novembre di ogni anno.

Il gesto vuole testimoniare l’attenzione del Gruppo Hera verso questo tema che purtroppo occupa anche la cronaca di questi giorni, e la necessità e l’urgenza di una cultura inclusiva sempre più diffusa e trasversale a ogni ambito della società.